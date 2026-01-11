Rueda reivindica la "fórmula de Galicia" como modelo de gobierno para España

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha puesto en valor "la normalidad" en la forma de gobernar frente a "salvapatrias" o "antipatrias", al tiempo que ha defendido que el camino es extender "la fórmula de Galicia" al resto del país.

Así lo ha trasladado en el marco de la XXVIII Interparlamentaria popular celebrada en A Coruña este fin de semana, donde ha protagonizado, junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la clausura que ha reunido en el Palacio de Exposiciones y Congresos a cientos de representantes en las Cortes, parlamentos autonómicos y la Eurocámara.

El presidente autonómico ha avisado de que, si se logra la meta y Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, será "exigente": "No queremos putos amos en el Gobierno, queremos presidentes que hagan las cosas bien", tal como ha trasladado Europa Press.

A este también asistieron, este domingo, numerosos militantes y simpatizantes de la comunidad. Ante la falta de sitio, algunos tuvieron que seguir la intervención de Feijóo, que los saludó y les pidió disculpas, desde fuera de la sala donde tenía lugar la clausura, a través de una pantalla.

Y es que Feijóo ha vuelto a escena en Galicia, donde cosechó cuatro mayorías absolutas consecutivas, en un ejercicio de marcado carácter electoral --con comicios previstos en Aragón, Castilla y León y Andalucía-- que los populares anhelan convertir en "el año del cambio" que permita dar, en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, "el golpe final al sanchismo".

En esta coyuntura, Rueda, su sucesor que reeditó la quinta mayoría absoluta de los populares en la comunidad hace casi dos años --el 18 de febrero de 2024-- ha reivindicado a Galicia como un territorio abierto.

"No somos una tierra excluyente, para nada. No somos una tierra que se deja atrapar en discursos identitarios vacíos, absurdos, que enfrentan, que son ruidosos y que no aportan nada. Todo lo contrario. Y no queremos que a nadie le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien, ni queremos prosperar a costa de que otros se empeoren", ha argumentado.

En este punto, ha ensalzado el valor de la "normalidad", antes de proclamar que en Galicia "la mayoría a la que representa el PPdeG" es "gente normal". "No somos ni nacionalistas, ni independentistas, somos gallegos y españoles, orgullosamente y a muchísima honra", ha recalcado, para rechazar, a renglón seguido, los "odios prefabricados, diseñados para confrontar".

"No queremos ni antipatrias, ni salvapatrias, ni un extremo, ni al otro, ni de derechas, ni de izquierdas. Queremos la normalidad que representa el PP, que es lo que tenemos en Galicia. Tenemos proyecto, tenemos gobierno y, sinceramente, creemos que esa es la fórmula", ha resaltado.

Una "fórmula", ha continuado el jefe de filas del PPdeG, que se lleva "aplicando en Galicia desde hace muchísimos años, que Feijóo empezó en el año 2009 y logró revalidar durante cuatro mayorías". Con la quinta en sus manos y Galicia como 'bastión' autonómico popular, Rueda ha insistido: "Queremos que esa fórmula funcione en el resto de España, como ya lo hace en muchísimas comunidades".

Así, ha manifestado su intención de "empujar" para que sea posible que esta "fórmula" gallega se pueda "seguir extendiendo", de forma que "vuelva a imperar el 'sentidiño' en la política". "Donde está, que siga; y donde no está, que se instaure", ha remarcado, antes de garantizar el apoyo del PP gallego a sus compañeros de las autonomías con elecciones más próximas en el horizonte.

"No queremos putos amos en el gobierno"

En su discurso, con el trasfondo de la financiación autonómica, Rueda ha reivindicado el "autonomismo" y ha dado por hecho que habrá unidad entre las comunidades del PP a la hora de ponerse enfrente de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometido a los "chantajes" de partidos independentistas. Pero también ha insistido en que es "urgentísimo" que Feijóo gobierne.

Así, se ha dirigido a su jefe de filas para garantizar que el PP gallego "trabajará todo lo que haga falta, sin descanso, sin desmayo y sin pereza" para que, "cuanto antes" finalice la situación que hoy se da en España. "Te mereces ser presidente, necesitamos que lo seas y tenemos la determinación para lograrlo", ha dicho.

Eso sí, ha advertido que si desea que su jefe de filas sea presidente no será para "aplaudirlo y callarse", o "decir que todo va bien sin ningún tipo de análisis". "Eso ya lo hace aquí el PSdeG mejor que nadie y así le va", ha lamentado, antes de anticipar que los populares serán "críticos" y "exigirán mucho" a Feijóo si llega a La Moncloa.

"No queremos putos amos en el Gobierno, queremos presidentes que hagan las cosas bien, que trabajen y a los que poder exigirlos", ha sentenciado, con la convicción de que "todo el mundo entenderá" que Galicia demande "un poco más" al que fue su propio presidente autonómico. "Y si no lo entendéis, lo vamos a hacer igual", ha anticipado.