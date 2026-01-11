El presidente gallego apoya a Venezuela y afirma que el PP estará con ellos "hasta que sea un país libre"

Así lo ha manifestado en su intervención en la jornada de clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP, donde acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo ocasión de saludar y hacerse fotografías con un grupo de venezolanos que acudieron a la cita popular.

Rueda, al igual que Feijóo en su turno, ha tenido unas palabras sobre la situación de Venezuela, y ha recordado a "tantos y tantos gallegos, y tantos y tantos españoles" que siguen en el país, o a quienes han llegado a Galicia "en busca de una segunda vida y la han tenido".

"Todos merecen nuestro reconocimiento, ahora más que nunca. Estuvimos siempre con vosotros, cuando nadie creía que nada era posible y hemos seguido estando cuando algunos se ponían de perfil descarada y cobardemente", ha proclamado.

"Hasta que sea un país libre"

"Ahora más que nunca, viendo como aquí, y prometo no mencionarlos en el resto del discurso, partidos como el BNG siguen apoyando a tiranos. El 'Chávez, te lo juro, votaré por maduro' se lo vamos a recordar siempre porque no hay derecho", ha agregado.

Finalmente, ha concluido que los populares estarán con el pueblo de Venezuela hasta que sea "una democracia, un país libre y vuelva a ser lo que fue".