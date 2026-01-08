Colas virtuales en la web de Renfe para comprar billetes AVE a partir de 15 euros desde Galicia

La web de Renfe registra esta mañana colas virtuales para comprar billetes de AVE a partir de 15 euros. Una oferta que está activa desde este jueves hasta el próximo 18 de enero o hasta que se agoten las plazas, que será lo más previsible dada la alta demanda registrada en el día de hoy.

A partir de hoy, todos los gallegos y viajeros de España podrán aprovechar una promoción increíble de Renfe para comprar billetes de AVE y Avlo a precios que sorprenden: billetes de AVE desde 15 € y Avlo desde 7 €.

Las colas virtuales para adquirir un billete AVE desde A Coruña a Madrid alcanzan los 13 minutos, tal y como hemos podido comprobar esta misma mañana.

La promoción cubre una amplia variedad de servicios: AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional, así que prácticamente cualquier destino de la red de alta velocidad y larga distancia está al alcance de tu bolsillo.

Los billetes de esta campaña estarán señalados con el distintivo ‘Superprecio’, tanto en la web como en la app de Renfe.

Opciones para personalizar tu viaje

Las tarifas corresponden a la opción Básico, pero si quieres algo más flexible, puedes mejorar tu billete a Elige por solo 3 euros adicionales. Esto permite cambios, anulaciones y personalización de complementos del viaje, excepto en el caso del AVE Internacional.

Si formas parte del programa de fidelización Más Renfe, la promoción es doble: los billetes Superprecio también permiten acumular puntos para futuros descuentos y ventajas exclusivas.

Con esta iniciativa, Renfe quiere fomentar los viajes en tren tras las vacaciones navideñas, ofreciendo una alternativa cómoda, rápida y económica para tus próximas escapadas.