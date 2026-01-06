El Palacio de Capitanía de A Coruña celebra la Pascua Militar 2026

El Palacio de Capitanía de A Coruña acogió este 6 de enero la celebración de la Pascua Militar. El acto fue presidido por el general Marcial González Prada, representante institucional de las Fuerzas Armadas, quien ostentó la representación del Rey. También acudieron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La ceremonia comenzó con la rendición de honores a la autoridad que presidía en la Plaza de la Constitución. A continuación, tuvo lugar una recepción en el Salón del Trono durante la cual se impusieron diversas condecoraciones al personal civil y militar de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil que se había hecho acreedor a las mismas.

Posteriormente, como informa Defensa, el general Prada felicitó la Pascua Militar en nombre de S.M el Rey a todos los jefes militares de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil asistentes.

Con la Pascua Militar se marca el inicio del año militar con un balance del año anterior y marcando las líneas de acción para el nuevo año. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando en 1759 Carlos III considera que para defender su imperio necesita un nuevo Ejército y una Marina. Esto daría lugar a la aprobación en 1768 de unas nuevas Ordenanzas Militares y más adelante, ya en 1782, la recuperación de Menorca de manos de los ingleses.

Entre los asistentes también estaban el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, entre otros.