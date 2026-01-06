El litoral gallego entrará en alerta el próximo jueves

Después de varios días de frío y lluvia, Galicia entrará en alerta también en su litoral. MeteoGalicia ha activado un aviso naranja en las provincias de A Coruña y Lugo y amarillo en Pontevedra para el próximo jueves, 8 de enero.

Concretamente, el litoral de A Mariña lucense estará bajo aviso amarillo por mar de viento de 12:00 a 18:00, cuando se suba el nivel a naranja por vientos de suroeste de fuerza 8 con núcleos de fuerza 9. También hay alerta naranja por olas de entre 5 y 6 metros de altura para la noche.

También el noroeste de A Coruña estará bajo alerta. El aviso por mar de viento será de nivel amarillo de 09:00 a 15:00 horas y naranja desde esa hora, con fuertes vientos del suroeste hasta las 21:00 horas. Además, se esperan olas de hasta 5 metros de altura por la tarde y de hasta seis metros hasta la medianoche. La Costa da Morte también estará bajo alerta naranja.

En la provincia de Pontevedra hay activo un aviso amarillo en las Rías Baixas por vientos del suroeste de fuerza 7 hasta las 21:00 horas y olas de entre 4 y 5 metros de altura desde esa hora.

También será un día de mucho frío, aunque no tanto como hoy. Mientras este 6 de enero se registran temperaturas mínimas de hasta -8,7 grados en A Veiga, para el jueves, por el momento, no está activa ninguna alerta.