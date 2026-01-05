Gardacostas incautó en Galicia más de 27.000 kilos de pescado y marisco en 2025

Gardacostas de Galicia cierra 2025 con 9.704 inspecciones realizadas 36.000 aparejos de pesca prohibidos retirados y 27.477 kilos de producto incautado, principalmente marisco y pescado capturado de forma irregular. Un balance que refleja la dimensión del trabajo desarrollado en la lucha contra el furtivismo y la pesca ilegal en el litoral gallego.

"Estos datos ponen de manifiesto el papel clave de este servicio público —único en el Estado y referente a nivel europeo— para garantizar una explotación responsable de los recursos marinos y asegurar que los productos del mar llegan a los mercados a través de los canales legales y con todas las garantías para los consumidores", señala la Xunta en un comunicado.

La actividad desarrollada por Gardacostas de Galicia resulta esencial para proteger los bancos marisqueros y las pesquerías, combatir prácticas que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental y económica del sector y apoyar a las personas profesionales que ejercen su actividad cumpliendo la normativa. El servicio cuenta con medios marítimos, terrestres y aéreos.

La mayor parte de la actividad ilegal detectada el año pasado estuvo vinculada a la extracción de pulpo y marisco, recursos de alto valor comercial y especialmente sensibles a la presión furtiva. Las actuaciones de control se concentraron mayoritariamente en las Rías Baixas, donde existe una mayor intensidad de actividad marisquera, y se reforzaron especialmente en los meses de primavera y verano, períodos en los que se concentra la mayor parte de los operativos y de las infracciones.

En el marco de estos operativos, se retiraron 16.769 nasas y 15.439 cacharros ilegales, así como más de 167.000 metros de artes de enmalle, fundamentalmente miños y trasmallos, evitando un impacto significativo sobre los ecosistemas marinos y sobre la viabilidad futura de los recursos.

Gardacostas de Galicia desempeñó también un papel destacado en la defensa de la trazabilidad y de la seguridad alimentaria, actuando en coordinación con otros departamentos de la Xunta, con los servicios de salud pública y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.