Venezolanos en Galicia siguen "expectantes" y con "esperanza" el ataque de EEUU sobre Venezuela

Todavía era madrugada en Galicia cuando se dio a conocer el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump confrmaba que habían capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Desde ciudades como A Coruña, miles de venezolanos siguen de cerca en las últimas horas el desarrollo de los acontecimientos, en contacto con familiares y amigos que residen en el país sudamericano.

Judith Mcintosh lleva en A Coruña 25 años. Desde la ciudad herculina celebra las noticias que llegan desde Venezuela y que ella conoció a las 03:00 horas, cuando le llamaron unos amigos.

"Estamos todos expectantes. Cuando nos llamaron en la madrugada la gente estaba gritando 'Venezuela libre'". La población realmente está agotada y cansada", explica. Ella estuvo de visita el año pasado en Venezuela y pudo ver "el deterioro de la población tanto a nivel social como de educación o de sanidad". Ahora, ve la intervención estadounidense con "expectación y a la vez con esperanza, que es lo que me han trasladado casi todos los amigos y compañeros venezolanos".

Esta venezolana es cofundadora del grupo A Coruña con Venezuela y se define como "de izquierdas y socialista" y "fiel a la educación y la sanidad, que para mí es lo prioritario" pero entendiendo "cuándo se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Deiglis Castellanos también lleva casi dos décadas en la ciudad. Hace 18 años que llegó aquí procedente de Venezuela y hoy define estos acontecimientos como "un momento histórico en el cual necesitamos estar unidos" y un posible "regreso a la libertad de Venezuela". En su casa siguen las últimas noticias desde las 08:00 horas de este sábado, cuando su hija, también residente en Galicia, se puso en contacto para avisarles.

Deiglis Castellanos y su pareja, venezolanos residentes en A Coruña. Cedida

"Estamos expectantes pero con mucha esperanza de que caiga el régimen en Venezuela", afirma.

Mcintosh también indica que desde Venezuela le han afirmado que se ha incitado desde el Gobierno a que la gente salga a la calle, pero que no está siendo secundado debido a la falta de seguridad. Pese al intervencionismo por parte de Estados Unidos, ella y otros venezolanos ven el escenario actual con "esperanza". Con ella coincide Castellanos, que también afirma que han sabido que se está pidiendo que las calles apoyen a Diosdado Cabello, ministro venezolano del Interior y número 2 de Maduro.

"Mucha gente dirá que van a morir civiles, pero también murieron muchos civiles durante el régimen", razona Mcintosh antes de añadir que "hay gente que dice que se van a llevar el petróleo, pero también lo hace Cuba, China o Rusia. Es poner en la balanza una cosa y otra. La gente desde el principio lo sigue viendo como una esperanza. Ojalá sea el comienzo del fin".

Judith Mcintosh, venezolana residente en A Coruña en una concentración. Cedida

Ricardo Creixems, venezolano también residente en A Coruña, a donde se mudó tras sufrir intentos de secuestro, reconoce que "hay muchos venezolanos con la ilusión de volver a la normalidad y retomar sus vidas pasadas, pero a corto plazo no tiene sustento".

Falta de información

Los venezolanos que residen en Galicia coinciden en señalar que muchos de sus compatriotas se están informando gracias a las noticias que ellos mismos les transmiten. "En Caracas se enteraron prácticamente todos, pero en el oriente del país no se enteraron de la noticia porque los medios de comunicación allí están muy controlados", comenta Judith Mcintosh.

Deiglis Castellanos está en contacto con su familia, pero señala que "allá hay mucha desinformación" porque solamente pueden ver " el canal VTV que es del estado venezolano". Por lo que saben, los venezolanos están ya haciendo colas en supermercados y farmacias para adelantarse a una posible escasez.

Creixems, en contacto con amigos y familiares, señala que ahora mismo hay "una espiral de información que a la vez es muy contradictoria" y que hay incertidumbre sobre si "está habiendo conflictos urbanos entre milicias y entre defensores de Maduro y la oposición y qué pasará si el próximo presidente será elegido por unas elecciones y sobre las declaraciones que tendrá que emitir Maduro en un juicio en suelo internacional". El presidente venezolano será juzgado por narcotráfico y terrorismo en EEUU.

Ricardo Creixems, venezolano residente en A Coruña. Cedida

Por todo ello, este joven venezolano se muestra cauto e indicas que hay una "desinformación debido a tanta información" y a que "los medios están tomando en cuenta la información que emiten de Estados Unidos y redes sociales como Twitter o Threads. La situación es de bastante inestabilidad".

Algunos de sus compatriotas en la ciudad ya se han manifestado en las calles celebrando la noticia, pero él opina que "por mucho que caiga el régimen de Maduro, ahí tiene que haber un cambio generacional de muchos años" para reinventar una sociedad en un país en el que "la juventud se ha criado con armas y robando y donde el 90% de la población es realmente pobre" y en el que hay carencias "alimenticias, hospitalarias y de todo tipo" sin un sistema de bienestar como el español.

Planes de futuro

En Vigo hay convocada una concentración contra el ataque estadounidense para esta tarde. En A Coruña, Mcintosh comenta que todavía están esperando a ver cómo se desenvuelve la situación, pero que "si al final cae el régimen" organizarán una celebración "con todo lo que conlleva una intervención en un país, porque también hay que respetar a las otras partes que lo van a llevar peor. Siempre hay algún civil que se lleve lo peor, pero durante 30 años hemos vivido muchos muertos y muchos desaparecidos. Si de una vez por todas cae el régimen, veremos toda la maldad que se ha practicado contra muchos venezolanos o venezolanas".

Castellanos añade que esperan que "esto acabe en el cambio de gobierno, que tome posesión Edmundo, seguramente y si vuelve la libertad mucha gente regrese a Venezuela. Muchos salimos huyendo de la dictadura, así que si eso cambia muy probablemente esa sea una opción".

Creixems explica que no se sabe si "va a quedar el gobierno de Delcy Rodríguez, que pasa a ser más o menos el que está". De ser así, sería algo "triste que Trump llevara una victoria por haber tumbado el régimen de Maduro y fuera por llevarse su figura de Venezuela y no su régimen".

Por eso, espera que a largo plazo "quede un régimen democrático con el que los venezolanos puedan mejorar su nivel de vida". De todas formas, no se ve volviendo a corto plazo porque "quedan muchísimos años y un cambio generacional para que Venezuela vuelva a ser un país viable, con un mínimo de recursos económicos y laborales".