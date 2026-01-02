Nazareth Cendán sustituye a Ethel Vázquez como diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia

Nazareth Cendán Gayoso tomará posesión en la próxima sesión plenaria como diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia, ocupando el lugar de Ethel Vázquez Mourelle. La que fuera conselleira de Infraestructuras e Mobilidade hasta 2024 presentó su renuncia al acta recientemente por motivos personales, por lo que también dejará de ser secretaria de la Mesa de la Cámara.

La carrera de Nazareth Cendán, licenciada en Derecho por la Universidade da Coruña, abarca diversos sectores, destacando especialmente su paso por el ámbito bancario y por la consultoría en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde se implicó en proyectos de impacto social y desarrollo económico, según destaca el PPdeG.

Desde 2017, desarrolla su labor en el Gabinete de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia, donde participó activamente en la planificación y gestión de políticas vinculadas al sector pesquero y al desarrollo sostenible de las zonas costeras. Además, fue concejala del PP en el Concello da Coruña durante el mandato 2019-2023, donde ejerció como responsable de las áreas de Turismo, Comercio, Mercados y Fiestas, y estuvo muy involucrada en el área de Cultura.

La nueva diputada muestra su gratitud por la confianza depositada en ella y subraya que continuará trabajando con dedicación para mejorar las condiciones de vida y bienestar de las gallegas y gallegos, "con el objetivo de seguir con las líneas de trabajo iniciadas por el Partido Popular e impulsar nuevas iniciativas de bienestar y progreso para nuestra tierra", según el comunicado.