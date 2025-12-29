Ya es oficial: la Xunta convoca 54 plazas por oposición para personal sanitario y de administración

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica, en su edición de hoy, una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud de la convocatoria del concurso-oposición dirigido a personal sanitario y de la administración sanitaria.

Concretamente, la convocatoria oferta plazas en farmacéutico inspector de salud pública, inspector médico, licenciado en ciencias biológicas, licenciado en ciencias químicas, licenciado en farmacia, licenciado en psicología, ATS/DUE y subinspector sanitario.

En total, se ofertan 54 plazas, de las cuales 12 corresponden a la clase de farmacéutico inspector de salud pública, 10 a inspector médico, 2 a licenciado en ciencias biológicas, 3 a licenciado en ciencias químicas, 8 a licenciado en farmacia, 4 a licenciado en psicología, 7 a ATS/DUE y 8 plazas corresponden a la clase de subinspector sanitario.

El formulario de inscripción estará disponible en el expediente electrónico del profesional (FIDES/Expediente-e/Procesos/OPE) a partir de mañana, 30 de diciembre. El plazo de inscripción finalizará el 29 de enero de 2026.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán poseer en fecha en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantener en el momento de la toma de posesión, los requisitos recogidos en la resolución de la convocatoria.

El órgano convocante podrá verificar ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta de Galicia (PasaXe!).

Esto implica que los aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud de participación a la consulta a través de la plataforma de interoperabilidad no tendrán la obligación de enviar cierta documentación acreditativa como el DNI o el NIE, el certificado de discapacidad o el certificado de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir en el momento actual prestación o subsidio por desempleo en cualquier parte del territorio nacional.

Fuera de estos supuestos, o cuando conste la oposición expresa a su consulta, los aspirantes deberán presentar la documentación acreditativa de los requisitos indicados en la base segunda de la convocatoria.

Los méritos que se tendrán en cuenta en la fase de concurso son los recogidos en el Anexo IV de la convocatoria y se valorará con referencia al día inmediatamente anterior, incluido, al de la publicación de la convocatoria del DOG.

Los interesados deberán registrarlos debidamente en su expediente electrónico de profesional (Fides/expediente-e) y acreditarlos documentalmente en forma y plazos indicados en la convocatoria.

Los aspirantes pueden dirigir todas las dudas y consultas relacionadas con estos procesos al correo electrónico oposicions@sergas.es.