Confirmado por la Xunta: los peajes de las 2 autopistas gallegas se congelan en 2026

La cuenta atrás para dar la bienvenida a 2026 ya ha comenzado, y muchos conductores se preguntan si los precios de los peajes subirán como suele ocurrir cada año, o si, por el contrario, podrán aprovechar algún descuento. Este año, la buena noticia es que las autopistas de peaje gestionadas por la Xunta de Galicia mantendrán sus tarifas sin cambios, lo que supondrá un alivio para quienes utilizan estas vías de manera habitual.

En concreto, se ha confirmado que se congelarán los precios en la autopista A Coruña - Carballo (AG-55), conocida también como la Autopista o Autovía de la Costa da Morta, así como en la Autopista de Puxeiros-Val Miñor (AG-57). Esta medida garantiza que los conductores gallegos que circulen por estas vías no tendrán que afrontar incrementos en sus peajes.

Se mantienen los precios en estas autopistas

El coste de mantener estas tarifas congeladas será asumido por las arcas autonómicas, evitando cualquier subida a partir del 1 de enero de 2026.

Para garantizar esta medida, la Xunta destinará 6,3 millones de euros a mantener las bonificaciones y congelar los precios. Esto representa un ahorro significativo para los conductores: se calcula que un usuario en Vigo podría ahorrar hasta 260 euros al año, mientras que en A Coruña-Carballo el ahorro podría llegar a los 350 euros.

La decisión llega en un momento en que diversos colectivos reclaman el rescate y la congelación de los peajes, aunque en el caso de la AP-9, la autopista más cara de España, parece que no se prevé aplicar medidas similares, por el momento.

La congelación de los peajes en estas vías gallegas supone un alivio económico para los usuarios habituales, pues mantener las tarifas actuales no solo evita una carga adicional para los conductores, sino que refuerza la capacidad financiera de quienes dependen de estas autopistas en su día a día.