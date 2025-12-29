Ana Pontón despide el 2025 conmemorando a Castelao y poniendo el foco en el problema de la vivienda

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha lanzado el lunes, 29 de diciembre, su mensaje de Fin de Año para este 2025. En su discurso, publicado en los canales de redes sociales del partido, la nacionalista repasa uno de los acontecimientos culturales más destacados de este año: la conmemoración de Castelao. También hace hueco para hablar de los principales retos que preocupan a los gallegos, como el empleo de calidad, el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la necesidad de una Galicia inclusiva que garantice educación y cuidados adecuados para todas las personas, especialmente niños y mayores.

Además, aborda cuestiones de ámbito internacional y medioambiental, como el genocidio en Gaza y la necesidad de una industria sostenible que respete los recursos naturales de Galicia, criticando proyectos como la planta de Altri en Palas de Rei, que, según Pontón, amenaza el territorio y los intereses del país. Y, por último, destaca la dignidad y la resiliencia del pueblo gallego, que sigue movilizándose por causas justas, desde la sanidad pública hasta la defensa de la lengua y el territorio, recordando que hay motivos para la esperanza y para seguir construyendo "a mellor Galicia" posible.

Feliz 2026, no que triunfe a esperanza e a dignidade! pic.twitter.com/7q8ScxAjkA — Ana Pontón (@anaponton) December 29, 2025

Así es el mensaje de Fin de Año de la líder nacional del BNG:

2025 fue también el año de conmemoración del año Castelao, por eso la portavoz nacional, Ana Pontón, eligió el centenario Café Moderno de Pontevedra para su mensaje de fin de año, a modo de simbólico homenaje "a quen foi o primeiro presidente de Galiza no exilio e a quen sempre viu en Galiza o gran País que somos".

Con Castelao como referente, la líder del BNG imagina cómo sería hoy la Galicia soñada por el ilustre rianxeiro, repasando algunas de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía: empleo de calidad que permita llegar a fin de mes, el difícil acceso a la vivienda convertida en un bien de especulación, el deterioro de los servicios públicos tras dieciséis años de recortes y privatización del gobierno del PP.

"Sei, é confésovos que unha das cuestións que máis me preocupan, que moitos de vós non podedes acceder a unha vivenda. Comparto o voso cabreo vendo como se especula cun dereito básico e vendo como moitos e moitas non podedes pagar un aluguer, pero hai quen vive en áticos de luxo pagados con diñeiro negro. Como non indignarse!", destaca en su mensaje.

Pontón defiende, al igual que haría Castelao, blindar los servicios públicos, "porque non imos resignarnos a ter listas de espera até para ver á médico de cabeceira; nin que a túa saúde mental dependa da tarxeta de crédito". Y defiende una Galicia "inclusiva" en la que los niños y niñas con necesidades educativas especiales reciban la formación que precisan.

En el ámbito social, también pone el foco en la sucesión de escándalos en las residencias de mayores, cuando lo que necesitan las personas mayores son cuidados que garanticen su integridad y seguridad, en un modelo de cuidados en el que las trabajadoras tengan condiciones laborales "decentes".

"Sei que hoxe Castelao estaría na rúa en contra da bomba ambiental de ALTRI, porque, igual ca ti, amaba esta terra. Merecemos unha industria sostible, merecemos que a riqueza natural de Galiza sexa para este País e para a súa xente", subraya en su felicitación de fin de año.

La importancia del feminismo para avanzar en igualdad y libertad de las mujeres fue otro asunto destacado por la líder del BNG, que apela a combatir "as violencias machistas que nos acosan en todos os ámbitos sen permitir que ningunha denuncia quede impune". Y anima a las gallegas a seguir luchando contra los techos de cristal y contra los suelos pegajosos: "Nin un paso atrás, compañeiras!".

El genocidio en Gaza y la complicidad de Europa, que persiste, tuvo un lugar destacado en el mensaje de fin de año de la portavoz nacional: "Os pobos, todos os pobos, teñen dereito a vivir en paz e decidir o seu destino e non podemos permitir, nunca, que a barbarie pase por riba da humanidade".

Un pueblo que no se rinde

A pesar de todo, destacó, hay razones para la esperanza, porque 2025 también nos deja el ejemplo de la dignidad de un pueblo gallego que sale a las calles a defender todas las causas que considera justas: sanidad pública, el derecho a una vejez digna, a favor del pueblo palestino, de nuestra lengua o del territorio tras la ola de incendios.

"Hai moitas razóns para a esperanza porque somos un gran País, de xente traballadora, honesta e con talento; porque hai unha mocidade orgullosa de ser galega, que quere mil primaveras máis para a nosa lingua e hai moitas razóns para a esperanza porque hai unha cidadanía viva e un pobo que non se rende", proclama.

"A todos e a todas vós quero dicirvos que tendes a man tendida do BNG para poñer en marcha a mellor Galiza, na que soñar e facer realidade os nosos soños. Porque, como dicía Castelao: 'O verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideas en feitos'", concluye Pontón, deseando un feliz 2026 a todos los gallegos y gallegas.