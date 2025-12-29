Alfonso Rueda reivindica los "objetivos cumplidos" en Galicia este 2025

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este lunes los "objetivos cumplidos" este 2025 y ha criticado los balances negativos realizados por la oposición, que ha calificado de "repetitivos". Así se ha manifestado Rueda a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta celebrado esta mañana durante una comparecencia en la que ha destacado el traspaso de las competencias del litoral y las iniciativas en materia de vivienda.

Rueda ha señalado que desconocía los balances realizados tanto por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. "No los conozco, pero me los imagino: todo mal y todo no. Pueden estar en su papel o ser un poco repetitivos. Lo que han dicho este año valía para el año pasado o los siguientes, otra cosa es la credibilidad que tengan", ha subrayado el presidente de la Xunta.

El titular del Ejecutivo autonómico ha reconocido que, pese a que "se pueden hacer las cosas mejor", la Xunta cierra 2025 con los objetivos marcados "cumplidos o cumpliéndose". Así, ha destacado el traspaso a Galicia de la gestión del litoral, que espera que el próximo año "se desarrolle en toda su plenitud".

Rueda también ha puesto en valor el avance en "el compromiso" para construir nueva vivienda: espera que el año que viene sean capaces de "entregar las primeras promociones". El presidente de la Xunta ha reivindicado, además, que están "consolidando un ecosistema de innovación" que, a su juicio, puede dar "muchas alegrías en los próximos años".

"Seguir atrayendo proyectos, a pesar de las dificultades que ponen los de siempre, seguir atrayendo inversiones, proyectos empresariales. Para eso hay que seguir garantizando la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el sentidiño", ha subrayado Rueda.

A este respecto, Alfonso Rueda aguarda que en 2026 sean "capaces" de mantener "ese clima" frente a "los intentos de alguno y las llamadas al conflicto y a la tensión que se escuchan por ahí": "El pueblo gallego creo que no está por esa labor y espero que podamos seguir manteniendo un clima social y laboral en el que se pueda seguir consiguiendo muchas cosas y mantener un nivel aceptable y mejorar lo que haya que mejorar en los servicios públicos que presta la Xunta".