El diputado del PPdeG en el Congreso Celso Delgado en una intervención en la Cámara Baja

El diputado del PPdeG en el Congreso Celso Delgado en una intervención en la Cámara Baja PP de Galicia.

Galicia

El PP gallego carga contra Sánchez al terminar 2025 "manteniendo el boicot" a la transferencia de la AP-9

Sostienen que la subida del peaje en 2026 es un "castigo"

Te puede interesarEl BNG exigirá al Gobierno rechazar el alza de peajes de la AP-9 en Galicia

Publicada

El PP gallego ha criticado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez termine el año "manteniendo el boicot" al traspaso de la AP-9 a Galicia y que el 2026 se inicie con "subida importante" de los peajes, lo que califica de "castigo".

Imagen de un tramo de la AP-9.

El diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Celso Delgado, se ha referido al 2025, en declaraciones remitidas a los medios, como "un año de boicot" de la transferencia de esta autopista.

"Mientras que con determinadas comunidades sí se puede, con Galicia, y en relación con una autopista vital para la Comunidad, ni se habla ni se negocia el rescate; ni se negocia la liberalización del peaje o la liberalización parcial de alguno de sus estrechos", ha criticado en un texto que recoge Europa Press.

De este modo, ha asegurado que su partido "seguirá luchando" porque la AP-9 sea una autopista "libre de peajes" y "gallega", demandas que, según recuerda, llevaron a un acuerdo unánime en el Parlamento gallego.