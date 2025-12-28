El PP gallego carga contra Sánchez al terminar 2025 "manteniendo el boicot" a la transferencia de la AP-9

El PP gallego ha criticado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez termine el año "manteniendo el boicot" al traspaso de la AP-9 a Galicia y que el 2026 se inicie con "subida importante" de los peajes, lo que califica de "castigo".

El diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Celso Delgado, se ha referido al 2025, en declaraciones remitidas a los medios, como "un año de boicot" de la transferencia de esta autopista.

"Mientras que con determinadas comunidades sí se puede, con Galicia, y en relación con una autopista vital para la Comunidad, ni se habla ni se negocia el rescate; ni se negocia la liberalización del peaje o la liberalización parcial de alguno de sus estrechos", ha criticado en un texto que recoge Europa Press.

De este modo, ha asegurado que su partido "seguirá luchando" porque la AP-9 sea una autopista "libre de peajes" y "gallega", demandas que, según recuerda, llevaron a un acuerdo unánime en el Parlamento gallego.