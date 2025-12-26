La lucha contra el furtivismo en Galicia suma dos patrulleras y 12 pick up a la flota de Gardacostas

El servicio de Gardacostas de Galicia incorporará dos patrulleras y 12 pick up a su flota de lucha contra el furtivismo. De acuerdo con la información publicada por la Xunta de Galicia en el anuncio de la licitación, con un importe de 453.750 euros, estos servicios se destinarán a la vigilancia, inspección y lucha contra la pesca furtiva.

Las incorporaciones, según informa Europa Press, están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Su adquisición permitirá seguir modernizando la flota, un proceso iniciado en el 2018 y que ya supuso la renovación de alrededor de una veintena de unidades que están distribuidas entre las bases que el organismo tiene en la costa gallega y en las instalaciones centrales.

El Servizo de Gardacostas de Galicia dispone en la actualidad de 144 efectivos, repartidos entre los servicios principales de Santiago de Compostela y las nueve bases operativas, situadas en Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo.

En los últimos años, ha destacado la Xunta, también se reforzó el área de Inspección Veterinaria, hasta alcanzar un cuerpo de 23 profesionales para mejorar la trazabilidad con el control de los productos que llegan al mercado.

En cuanto a los medios técnicos de los que dispone en la actualidad, se dividen en: navales (cuatro buques multipropósito, nueve patrulleras y 11 unidades de planeadoras semirrígidas), aéreos (helicópteros Pesca 1, con base en Vigo; y Pesca 2, con base en Celeiro) y terrestres (69 vehículos, cuatro camionetas, dos camiones y tres naves en las bases de Tragove, Sada y Celeiro).

A lo largo de este año, el servicio autonómico atendió 140 emergencias, de las que 90 fueron de búsqueda y salvamento marítimo y 50 de lucha contra la contaminación marina. Sobre las inspecciones, las operaciones realizadas ascienden a 97.000.