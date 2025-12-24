Gardacostas aumenta las incautaciones de volandeiras a los furtivos gallegos antes de las fiestas navideñas

Gardacostas incide en la atención a la campaña de volandeira y zamburiña, con un aumento de las incautaciones del 57% a furtivos en lo que va de diciembre en comparación con el mismo periodo de 2024.

Según los datos facilitados por la Consellería do Mar a Europa Press, entre el 1 y el 22 de diciembre los decomisos de volandeira y zamburiña alcanzaron los 137 kilos, 50 más que en el mismo periodo de 2024.

Además, desde que se inició el plan de volandeira en noviembre, tanto con rastro como con bou, Gardacostas ha resembrado más de ocho toneladas "provenientes de excesos establecidos en los topes protegiendo el recurso y favoreciendo un precio adecuado en el mercado", de forma que se evita que estos excesos se comercialicen por cauces ilegales sin la trazabilidad del producto.

Antes de estas fechas navideñas, Gardacostas, que depende de la Consellería do Mar, también ha prestado mayor atención a la centolla tras la apertura de la campaña el pasado mes, con mayor vigilancia a topes y ejemplares ovados.

Menos incautaciones globales antes de Navidad

En datos globales de todas las especies, en lo que va de diciembre las incautaciones de Gardacostas de diferentes especies se sitúan en 662 kilos, una cuarta parte de los 2.591 kilos del mismo periodo de 2024, ya que el año pasado hubo decomisos abultados de centolla y pulpo en el último mes del año.

Mientras, en los 22 primeros días de diciembre de 2025 destacan los 264 kilos de centollas requisados, seguidos por los citados 137 de volandeira/zamburiña, 96 de nécora y 41 de pulpo.