Besteiro apela a la escucha, a la gente y al futuro de Galicia en su mensaje de Navidad

El secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha centrado su mensaje de Navidad en la necesidad de volver a situar a las personas en el centro de la política, tras un 2025 marcado por las dificultades diarias, la incertidumbre y el desgaste social.

La pieza audiovisual se construye a partir de sonidos, silencios e imágenes que remiten a realidades muy presentes en la vida cotidiana de la ciudadanía gallega, como las esperas en la sanidad, los problemas de acceso a la vivienda, la falta de refuerzos en el sistema educativo, la preocupación de la gente joven por su futuro o los incendios que golpearon Galicia este verano, dejando una sensación de abandono e impotencia en muchas comarcas.

El vídeo contrapone ese "ruido" de quienes llevan años gobernando sin escuchar con la voz de la gente y con la dignidad de quienes resisten, empujan y sostienen el país incluso en los momentos más difíciles, en referencia al actual ejecutivo que preside Alfonso Rueda.

El mensaje incluye también un momento íntimo de conversación con su madre, que refuerza el tono humano del vídeo y recuerda que el compromiso político nace de los valores personales, de la educación recibida y de la responsabilidad con la sociedad a la que se sirve.

"Ahora toca mirar a 2026 con más cabeza, con más corazón y con la misma idea de siempre: escuchar, compartir, acompañar y gobernar", señala Besteiro en un mensaje que combina memoria, compromiso y esperanza de futuro, con la mirada puesta en una Galicia que se sienta atendida y escuchada.