El juzgado de Ferrol descarta procesar a Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, por agresión sexual

Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, no será procesado por un presunto caso de agresión sexual del que fue acusado. Al menos, de momento. Así lo ha determinado este lunes el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol.

Concluyendo las diligencias de investigación, el juzgado ha determinado no procesar al anterior titular de la cartera de Mar en la Xunta de Galicia y finaliza así su sumario.

Ahora, será la Audiencia Provincial quien determine si se confirma o se revoca esta decisión.