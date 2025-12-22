Confirmado por Loterías: estas son las terminaciones que más han tocado en 'El Gordo'

Hoy se celebra el esperado Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, ese ritual que cada diciembre reúne a miles de gallegos y al resto de españoles frente al televisor o la radio para escuchar las voces de los niños de San Ildefonso. La ilusión de que 'El Gordo' caiga cerca -o directamente en nuestro décimo- sigue intacta, porque soñar con los 400.000 euros por décimo no pasa de moda.

Y hablando de números, a lo largo de la historia del sorteo hay terminaciones que se han repetido más que otras. Algunas como el 5 o el 7 suelen aparecer entre las más frecuentes, seguidas muy de cerca por el 0, lo que aumenta las supersticiones y las manías a la hora de elegir décimos. ¿Sabes cuáles han sido las terminaciones más repetidas a lo largo de la historia del sorteo? Te lo contamos.

Terminaciones de 2 cifras más repetidas

A lo largo de los más de dos siglos de la historia de la Lotería de Navidad, ciertos números han conseguido un lugar especial en la memoria de los agraciados. Hay terminaciones que dan más suerte, dejando huella en decenas de miles de personas cada 22 de diciembre.

Curiosamente, algunas combinaciones de dos cifras se repiten con más frecuencia entre el primer premio, como si tuvieran un imán. Y ahora, te presentamos cuáles son:

La 85 : 7 veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005)

: 7 veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005) La 57 : 6 veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932)

: 6 veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932) La 64 : 5 veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987)

: 5 veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987) La 65 : 5 veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008)

: 5 veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008) La 75 : 5 veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962)

: 5 veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962) La 90 : 5 veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022)

: 5 veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022) La 97 : 5 veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020)

: 5 veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020) La 15 : 4 veces (1866, 1897, 1899 y 1982)

: 4 veces (1866, 1897, 1899 y 1982) La 40 : 4 veces (1956, 1978, 2000 y 2015)

: 4 veces (1956, 1978, 2000 y 2015) La 58 : 4 veces (1881, 1896, 1987 y 2012)

: 4 veces (1881, 1896, 1987 y 2012) La 95: 4 veces (1886, 1994, 1995 y 2001)

Qué deberías saber sobre las terminaciones de 'El Gordo'

Entre las curiosidades de 'El Gordo', hay terminaciones que nunca han aparecido en el primer premio, como 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, y millares que aún no han sido premiados, como el 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, y los del 67 al 70, 73 al 75, 77, y del 81 al 99, a excepción del 86 y 88.

Conviene destacar que la terminación 80 tocó por primera vez en el año 2024, con el número 72.480.

Si hablamos de cifras finales, el número más afortunado ha sido el 5, con 32 apariciones. No obstante, nunca ha caído en 25. Este va seguido del 4 y el 6 con 27 cada uno. En cambio, el 1, el 2 y el 9 han sido los menos repetidos.

Respecto a las terminaciones de tres cifras, se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes: 297, 457 y 515; y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Terminaciones más premiadas en Galicia

En Galicia también hay curiosidades que hacen que algunos se fijen más en ciertos números.

A lo largo de la historia del Sorteo de Navidad, la cifra final que más veces ha dado el primer premio ha sido el 7, con cuatro ocasiones (1903, 2014, 2018 y 2020 con los décimos 20.297, 13.437, 03.347 y 72.897 respectivamente). Le sigue el 8, premiado tres veces, mientras que el 3, 4 y 5 aparecieron dos veces y el 0, 1, 2 y 6 solo una.

Si hablamos de cifras dobles, los décimos que terminan en 97 han sido los más afortunados en Galicia, repitiéndose en dos ocasiones: 20.297 en el año 1903 y el número 72.897 en el año 2020.