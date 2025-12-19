Los juzgados gallegos reciben casi 22 denuncias diarias por violencia de género en verano

Los juzgados de Galicia con competencias en violencia sobre la mujer recibieron entre julio y septiembre una media de 21,8 denuncias al día, hasta sumar 2.006 denuncias por violencia de género, lo que supone un descenso del 1,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo recoge el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En ese mismo trimestre se contabilizaron 1.815 víctimas, un 7,3 % menos que en 2024.

El informe señala también que disminuyó un 6,4 % el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de declarar, mientras que aumentaron un 5,7 % las solicitudes de órdenes de protección.

En total, entre julio y septiembre se solicitaron 603 órdenes, de las que 413 fueron concedidas, lo que representa el 68,5 % de las peticiones, un 8,4 % más que hace un año. De ellas, 347 fueron acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 66 por los juzgados de guardia.

En el 46 % de los casos, la relación de pareja o afectiva seguía vigente en el momento de solicitar la orden de protección. Además, el estudio destaca que Galicia registró la tasa de violencia de género más baja del Estado, con 12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Durante el tercer trimestre del año, los órganos judiciales gallegos dictaron 528 sentencias, de las que 464 fueron condenatorias, lo que supone un 87,9 % del total.

La mayoría de las denuncias, 1.616, fueron presentadas directamente por las víctimas, muy por encima de las interpuestas por familiares, partes médicos, servicios asistenciales o intervención policial.

En este periodo también se registraron dos víctimas menores tuteladas.

En cuanto a las medidas de protección, los juzgados acordaron 660 medidas penales, siendo las más habituales la prohibición de comunicación y las órdenes de alejamiento.

Además, se adoptaron 165 medidas cautelares civiles, principalmente relacionadas con la prestación de alimentos y la atribución de la vivienda, así como suspensiones del régimen de visitas, de la guarda y custodia y, en tres casos, de la patria potestad.