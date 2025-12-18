El temporal azota con fuerza Galicia: vientos superiores a los 140 km/h y alerta naranja por olas de 7 metros

El mal tiempo no da tregua en Galicia. A las puertas del inicio del invierno astronómico, la comunidad permanece en alerta naranja por temporal marítimo y fuertes rachas de viento, que en Viveiro (Lugo) han superado los 140 kilómetros por hora.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, este fenómeno adverso está activo desde la madrugada del jueves en el litoral de A Coruña y desde primeras horas de la mañana en las costas de Pontevedra y Lugo.

Rachas de viento de hasta 141,5 km/h

La recta final de la semana se complica: un temporal de viento, lluvia y mar combinada ha activado las alertas en Galicia ante la previsión para las próximas horas.

Por precaución, en A Coruña se han cerrado parques y jardines, mientras que Viveiro también está notando los efectos de la borrasca. De hecho, la estación de MeteoGalicia en O Penedo do Galo ha registrado rachas de viento superiores a 140 km/h.

Durante la primera hora de esta mañana, concretamente a las 9 horas y 30 minutos, se registró una racha de viento de 141,5 km/h. Además, en otros puntos de Galicia también se han registrado fuertes rachas, como Vimianzo o Arteixo, ambos municipios en A Coruña.

Según los datos de MeteoGalicia, estas son, hasta el momento, las rachas de viento más fuertes registradas durante la jornada de este jueves:

Viveiro (Estación O Penedo do Galo): 141,5 km/h, a las 09:30 horas

Cedeira (Estación Punta Candieira): 140,4 km/h, a las 10:50 horas

Burela (Estación Burela): 140,3 km/h, a las 09:50 horas

Vimianzo (Estación A Gándara): 124,8 km/h, a las 08:50 horas

Arteixo (Estación Punta Langosteira): 124,8 km/h, a las 08:20 horas

Debido a esta alerta naranja, Europa Press recuerda que la Secretaría General para el Deporte suspendió la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos de la costa oeste de A Coruña a partir de las 03:00 horas y en los de la costa noroeste a partir de las 05:00 horas.

Esta medida también afecta a los concellos de la costa suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y la zona Miño de Pontevedra desde las 06:00 horas. En la Mariña lucense la suspensión comenzó a las 09:00 horas.

La borrasca, localizada al noroeste de Irlanda, también dejará fuertes lluvias en Galicia. De hecho, MeteoGalicia mantiene activada la alerta amarilla por precipitaciones de hasta 15 l/m2 en 1 hora y de 40 l/m2 en 12 horas en amplias zonas de Galicia.

Primeros efectos de la borrasca

Ante las posibles incidencias que pueda causar el temporal, A Coruña ha decidido, como medida de prevención, cerrar parques y jardines. En función de la evolución del temporal, se evaluará el cierre de las playas de la ciudad.

También en A Coruña, los bomberos del parque de Agrela han tenido que acudir esta mañana, a las 11:40 horas, a la carretera de Feáns con Santa Icía debido a la caída de un árbol sobre el asfalto a consecuencia de las fuertes rachas de viento.