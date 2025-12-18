Galicia contará con una aplicación móvil las licencias de caza y pesca continental

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático incorporó las licencias de caza y pesca continental a la aplicación móvil XuntaEU para facilitar que sus titulares tengan estos documentos disponibles y accesibles en todo momento.

Según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado que recoge Europa Press, la medida beneficia a cerca de 90.000 personas entre pesca continental (más de 47.400) y caza, con alrededor de 41.300 licencias, así como de otras autorizaciones.

A partir de la próxima temporada 2026 estarán disponibles también en esta aplicación los permisos de pesca, lo que multiplica el número de documentos que estos aficionados tendrán disponibles en XuntaEU pues cada pescador puede adquirir varios permisos a lo largo de la temporada.

Esta aplicación permite acceder a los principales servicios de administración digital de la Xunta y comprobar la validez de los documentos firmados de manera electrónica o consultar los certificados y tarjetas de los que una persona es titular con el fin de que los tenga accesibles a través de distintos dispositivos móviles.

Al entrar en la aplicación los usuarios tendrán disponible en el apartado tarjetas un código QR que permitirá comprobar la veracidad y validez de estos documentos sin necesidad de presentarlos en papel o en otro formato.

Esto facilita los trámites y gestiones administrativas ante autoridades como los agentes ambientales, de Policía o del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, entre otras.

Las personas interesadas en emplear esta funcionalidad deben descargar la aplicación móvil del Ejecutivo gallego y disponer de Chave365, DNI electrónico o de un certificado electrónico.