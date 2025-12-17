Personal civil de Defensa se moviliza en Galicia para exigir una subida salarial equiparable a la militar

Personal civil del Ministerio de Defensa se concentró este jueves ante la entrada del Arsenal Militar de Ferrol para reclamar un aumento salarial que sea equiparable al concedido al personal militar y la consolidación de las subidas retributivas realizadas a finales de este año.

La protesta se enmarca en una jornada de movilizaciones a nivel estatal, con un total de 82 concentraciones convocadas en distintos puntos de España.

En Galicia, las acciones se desarrollaron en Ferrol, A Coruña y Marín (Pontevedra), según explicó Pablo Morgade, delegado del sindicato USO en el Arsenal ferrolano y recoge Europa Press.

Morgade recordó que las movilizaciones comenzaron hace ocho meses y que la principal reivindicación sigue siendo la consolidación de la subida salarial para el personal civil, "equiparable a la que tuvieron nuestros compañeros militares".

En este sentido, denunció que mientras los militares recibieron incrementos de hasta 300 euros en 14 pagas, el personal civil percibió una subida inferior, al aplicarse en 12 mensualidades y apoyarse parcialmente en partidas ya existentes.

Excluidos

Asimismo, señaló que una parte del personal civil quedó excluida de la última mejora retributiva, entre ellos trabajadores en situación de "baja médica, mujeres embarazadas o en permiso de maternidad", y personas "en tratamiento por enfermedad".

"A día de hoy no todo el personal civil del Ministerio cobró esa partida presupuestaria", afirmó, aunque indicó que la Administración prevé corregir esta situación.

Por su parte, Carlos García Seoane, representante de la CIG, subrayó la voluntad del personal civil de mantener la presión mediante la movilización.

"Conseguimos algo, es positivo, pero no nos conformamos", aseguró, al tiempo que destacó que la prioridad es consolidar las subidas logradas para los próximos años y seguir trabajando para mejorarlas.

García Seoane advirtió además de que los anuncios de nuevas mejoras salariales para el personal militar podrían "agravar aún más la situación de discriminación" del personal civil.

Según explicó, a finales de año se abonaron 2.400 euros brutos, repartidos en dos nóminas, a parte del personal funcionario y laboral, mientras que otros colectivos, como el estatutario, quedaron inicialmente fuera, aunque la Administración trabaja en su regularización mediante un real decreto.

Los representantes sindicales también anunciaron una nueva concentración coincidiendo con un acto institucional previsto este viernes, 19 de diciembre, en Ferrol con motivo del inicio de las obras de derribo de la muralla del Arsenal, en el que estará presente la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este contexto, reclamaron que el personal civil participe en las obras de reforma que se acometerán en el recinto militar y que se aprovechen estos proyectos para incentivar económicamente a los trabajadores mediante complementos de productividad.