La Ejecutiva del PSdeG se reunirá el lunes 22 para convocar un Comité Nacional en plena crisis interna

Archivo - El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el Comité Nacional del PSdeG PSDEG

La Comisión Ejecutiva Nacional Galega del PSdeG celebrará una reunión extraordinaria el próximo lunes, 22 de diciembre con el objetivo de convocar un Comité Nacional para abordar la situación política, en un contexto en el que el partido hace frente a la crisis interna surgida tras las denuncias de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.

Según han señalado fuentes socialistas, en el encuentro el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informará a la dirección sobre "distintos asuntos de actualidad política y orgánica", entre los que figura la convocatoria y celebración del Comité Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos. La reunión contará con una segunda convocatoria a las 17:30 horas.

El partido ha explicado que esta cita se enmarca en "el seguimiento de la actividad interna del partido y en el análisis del contexto político actual", un contexto condicionado por las denuncias de acoso que han afectado a destacados cargos socialistas en Galicia.

En concreto, la crisis se desató tras conocerse una denuncia por supuesto acoso sexual contra quien era presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, recibida a través del canal interno antiacoso del Partido Socialista. Este hecho motivó su dimisión como presidente de la Diputación y la suspensión de militancia, aunque Tomé mantiene sus actas como alcalde y diputado provincial no adscrito.

La gestión de este caso generó un fuerte malestar interno y dio lugar a varios manifiestos críticos con la dirección del partido y con Besteiro. El más numeroso fue impulsado por mujeres del PSdeG, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y ya ha reunido alrededor de medio millar de apoyos.

Tras las críticas, Besteiro compareció públicamente para explicar que la dirección del partido tuvo conocimiento del caso en el mes de octubre a través de una "tercera persona" y que se "animó a denunciar", justificando que no se trasladase el asunto a la justicia en que, según el código penal, "tiene que haber una declaración de voluntad de la propia víctima".

A este episodio se sumó posteriormente una denuncia por supuesto acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, recibida también a través del canal interno del partido.

Según explicó Besteiro, la denuncia estaría relacionada con una represalia por haber denunciado previamente un caso de acoso sexual por parte de un exedil del municipio. El PSdeG exigió a Valcárcel la entrega de sus actas y anunció la suspensión de su militancia, una petición que el regidor rechazó, llegando incluso a solicitar la dimisión de Besteiro.

Valcárcel figura además entre los firmantes de otro de los manifiestos difundidos en los últimos días, en el que se sostiene que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones" por acoso "se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".

En este clima de tensión interna, las Xuventudes Socialistas de Galicia iniciaron una campaña para reclamar la convocatoria de un Comité Nacional. "Seguimos defendiendo que la mejor forma de frenar el ruido, de dar explicaciones transparentes y no estar pendientes de la prensa amarilla, es a través de un Comité Nacional", señalaron en un mensaje publicado en la red social X, en el que anunciaron una recogida interna de firmas.

Al término de la reunión de la Ejecutiva Nacional Galega del próximo lunes, a las 17:00 horas de la tarde en la sede del partido, el PSdeG celebrará una rueda de prensa para informar sobre los principales asuntos abordados.