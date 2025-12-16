Galicia aprueba la nueva ley de Protección de Menores y Prevención de Conductas Adictivas

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó hoy la nueva Ley de protección de la salud de las personas menores y de prevención de conductas adictivas, diseñada para anticipar, prevenir y actuar frente a los riesgos que afectan directamente a niños y adolescentes, según explicó la portavoz popular de Sanidad, Encarna Amigo.

Amigo defendió el derecho de los menores a crecer libres de presiones y riesgos: "No hay mayor responsabilidad que cuidar de los niños, garantizar que se desarrollen sanos, libres de presión comercial, entornos adictivos y contenidos tóxicos", subrayó.

La portavoz destacó que los peligros asociados a las adicciones evolucionan más rápido que la capacidad de familias, escuelas e instituciones para enfrentarlos, por lo que esta ley es "imprescindible y necesaria", alineándose con la evidencia científica más reciente y con los estándares europeos más avanzados en salud pública y protección infantil.

Prevención para evitar sufrimiento, enfermedades y desigualdad

Encarna Amigo explicó que la ley busca crear oportunidades, acompañar a las familias, reforzar los centros educativos y dotar de herramientas a ayuntamientos, profesionales de la salud y servicios sociales.

"Cuando actuamos desde la prevención, evitamos sufrimiento, enfermedad y desigualdad", afirmó.

La normativa refuerza la protección frente a adicciones tradicionales como el tabaquismo y el alcohol, incluyendo nuevas modalidades como cigarrillos electrónicos, vapeadores y campañas encubiertas en redes sociales.

Además, por primera vez regula de manera sistemática las conductas adictivas no asociadas a sustancias, reconociendo que la adicción puede ser psicológica, emocional y social.

Más control y seguridad para menores

La ley incrementa la seguridad y las garantías, reforzando el control sobre publicidad, promoción y venta de productos potencialmente adictivos siguiendo tres principios: proporcionalidad, responsabilidad y protección.

Entre sus medidas destacan la restricción de acceso de menores a máquinas expendedoras, regulación de espacios de riesgo, sanciones proporcionadas y tolerancia cero frente a la captación comercial de menores, así como evaluaciones periódicas y transparencia en su aplicación.

Respecto a los ayuntamientos, Amigo aclaró que la ley no supone cargas adicionales, sino que proporciona herramientas para proteger espacios públicos, regular actividades y fomentar ocio saludable, reforzando la protección integral de la infancia y adolescencia en Galicia.