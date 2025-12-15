Rueda anuncia alegaciones a la planificación eléctrica estatal por relegar a Galicia al 2,8 % de la inversión

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este martes que el Gobierno gallego presentará alegaciones a la planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Gobierno central, al considerar que "discrimina claramente a Galicia" al reservarle solo el 2,8 % del total de la inversión prevista en España.

Rueda defendió que contar con infraestructuras eléctricas modernas y adaptadas al tejido productivo es una condición imprescindible para el desarrollo económico y la atracción de nuevos proyectos industriales.

Según detalló, la nueva planificación prolonga una tendencia que ya se dio en periodos anteriores, con una inversión reiteradamente por debajo de lo que le corresponde a Galicia, pese a su peso en el mix eléctrico nacional.

En concreto, de los 13.122 millones de euros previstos en toda España, el Estado asigna a la comunidad unos 367 millones, de los cuales solo 215 millones se destinan a nuevas actuaciones, ya que el resto corresponde a inversiones arrastradas de planes anteriores.

"Es una cifra muy inferior a la aportación real de Galicia al sistema eléctrico", subrayó el presidente autonómico.

Rueda alertó de que esta situación pone en riesgo más de una docena de proyectos industriales estratégicos, entre ellos la planta de metanol verde prevista en Mugardos o la central de bombeo reversible de Meirama, ambas en la provincia de A Coruña.

Además, advirtió de que el borrador estatal no tiene en cuenta el aumento de la demanda energética que se prevé en los próximos años en un contexto de electrificación de la economía y de descarbonización.

En la misma línea, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lamentó que la propuesta "condene el desarrollo industrial de determinadas zonas" y citó de forma expresa a Lugo, que "queda prácticamente desatendida salvo en el norte de la provincia".

También criticó que la planificación "llega tarde", ya que, con los trámites pendientes, las nuevas infraestructuras no comenzarían a ejecutarse antes de 2028 o 2029.

La Xunta reclamará en sus alegaciones incrementar la inversión hasta, como mínimo, el 6,7%, una cifra que considera necesaria para cubrir las necesidades energéticas de los proyectos industriales previstos.

De hecho, el borrador del Estado contempla en Galicia menos de 2.000 MW de nueva capacidad, frente a los más de 8.000 MW solicitados por el Gobierno gallego.

Además, exige conocer la distribución territorial de la nueva potencia disponible, un dato clave para poder planificar la localización de futuras iniciativas empresariales.

El Ejecutivo autonómico también denuncia que la falta de refuerzos en la red eléctrica frenará el desarrollo de comarcas como Ferrolterra y A Coruña, especialmente en las zonas declaradas de transición justa tras el cierre de las centrales térmicas, así como el futuro industrial del centro y oeste de la provincia de Lugo, donde no existe ninguna subestación de transporte eléctrico.

Otra de las zonas señaladas es Curtis-Teixeiro, con suelo empresarial y proyectos vinculados al hidrógeno verde o a centros de datos, pero sin una solución técnica en la planificación estatal.

Asimismo, la Xunta reclamará inversiones para garantizar la evacuación de energía de proyectos renovables y de bombeo reversible, con iniciativas previstas en municipios como Mazaricos, Lousame, A Cañiza, Cartelle, O Saviñao o Entrimo.