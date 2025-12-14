La DGT inicia este lunes en Galicia una campaña de control del consumo de alcohol y drogas al volante

Agente de la Guardia Civil de A Coruña en un control de tráfico. Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este lunes, 15 de diciembre, una campaña especial de control y vigilancia del consumo de alcohol y drogas al volante en Galicia, que se extenderá hasta el domingo, 21 de diciembre.

La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado que debido a las fechas en las que nos encontramos la campaña tendrá "especial incidencia" en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con las fechas de Navidad, muchas de ellas en ámbito urbano, por lo que promoverá la implicación de municipios y policías locales.

Por ello, han señalado que el objetivo es concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante, que fue en el 2024 el segundo factor concurrente más habitual en siniestros de tráfico.

Asimismo, han recordado que, el año pasado, en la misma campaña realizada entre el 16 y el 22 de diciembre, se controlaron 35.688 conductores y se impusieron 824 sanciones, de las cuales 476 fueron por positivos en alcohol y 348, en drogas.

Los datos facilitados por la DGT, indican que el alcohol estuvo presente en el 12% de los siniestros de 2024; al mismo tiempo que fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Por último, apuntan que el 29% (218) de las personas conductoras fallecidas a las que se le hizo la prueba de alcoholemia (79% del total), obtuvieron un positivo en la prueba realizada, lo que supone un aumento de un punto porcentual respecto a 2023.