Renfe habilita en las estaciones de Vigo y A Coruña el servicio de viaje de menores sin acompañante
El servicio se prestará en determinados servicios AVE, el billete tendrá que ser comprado por una persona adulta responsable del menor con 48 horas de antelación
Te puede interesar: BNG denuncia precios "abusivos" en los billetes de tren a Galicia para Navidad
Renfe incorpora, a partir de la próxima semana, la opción de viaje para menores sin acompañante en las estaciones de Vigo Urzaiz y A Coruña. Esta mejora posibilita que los más pequeños ya puedan viajar a estos nuevos orígenes/destinos sin la compañía de un adulto, siempre bajo la supervisión del personal de a bordo.
El servicio de 'Menores que viajan solos' facilita el desplazamiento de niños con una edad comprendida entre los 6 y los 13 años, ambos inclusive, y estará disponible en determinados servicios AVE Vigo Urzaiz-Madrid y A Coruña-Madrid.
De esta manera, para garantizar la seguridad de los menores durante todas las fases del desplazamiento, el personal en tierra y a bordo los atenderá y supervisará hasta el momento de su entrega a los adultos autorizados en la estación de destino.
Cómo solicitar el servicio
Los usuarios que quieran adquirir este servicio deberán comprar un billete de opción 'Elige Confort' o 'Premium', siempre que efectúe la compra una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor y siempre 48 horas antes de la hora oficial de la salida del tren. Se puede solicitar al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, venta telefónica y agencias de viajes presenciales.
Desde Renfe recomiendan consultar detenidamente y con antelación las condiciones que se aplican a este servicio, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web.