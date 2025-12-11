Galicia suma más de 6.000 casos activos de violencia de género, según los datos de Interior

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 30 de noviembre un total de 103.973 casos activos de víctimas de violencia de género, 797 menos que los registrados hasta el 31 de octubre. En Galicia, los casos activos ascienden a 6.116.

Así se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En Galicia, del total de casos activos, 2.765 se corresponden con la provincia de A Coruña, 1.920 con la de Pontevedra, 862 casos en la provincia de Lugo y 569 en la de Ourense.

Por otra parte, hay 3.340 casos considerados de especial relevancia y 311 con menores en situación de riesgo. Además, del total de casos activos, hay 39 en los que las víctimas son menores de edad.

Datos nacionales

El informe del Ministerio señala que, a 30 de noviembre de este año, hay un total de 103.973 casos activos por violencia de género en España, de los que 22 están en riesgo extremo, 957 en alto, 14.631 en medio, y 88.363 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.358 mujeres menores de 18 años; 25.820 de 18 a 30; 48.138 de 31 a 45; 26.191 de 46 a 64; y 2.487 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.814 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.530 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay seis casos de este tipo en riesgo extremo, 120 en alto y 1.404 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.472 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 22 de ellos en riesgo extremo, 899 en alto y 11.551 en medio. En estos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".