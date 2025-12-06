El Gobierno apela en Galicia a defender la democracia en el Día de la Constitución

El subdelegado del Gobierno en A Coruña Julio Abalde y la alcaldesa Inés Rey en el acto por el Día de la Constitución en A Coruña. Delegación del Gobierno en Galicia

Este 6 de diciembre, España celebra el Día de la Constitución. En Galicia, las subdelegaciones del Gobierno han celebrado actos institucionales en Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra, con llamamientos comunes a la defensa activa de la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad y la convivencia.

En A Coruña, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha destacado que este aniversario "no debe limitarse" a mirar atrás, sino que debe servir para "reflexionar sobre los derechos conquistados, los retos que permanecen y las responsabilidades compartidas como sociedad democrática".

"La Constitución sigue siendo la columna vertebral de nuestra convivencia y el instrumento que hizo posible el avance de España hacia la modernidad, el progreso colectivo y la igualdad de oportunidades", ha remarcado Abalde, antes de recordar el avance de los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables a lo largo de las últimas cinco décadas, recordando que la igualdad "no es un logro concluido, sino una conquista diaria".

En este acto celebrado en la subdelegación del Gobierno en A Coruña, también participó el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, o la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Lo propio sucedió en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, donde el subdelegado, Abel Losada, descubrió la placa conmemorativa en homenaje al que fue el último gobernador civil de la II República, Gonzalo Acosta Pan, asesinado en A Caeira.

Losada ha remarcado que la democracia es "un paraguas" que hay que "reparar cada día" ya que hay quien "finge que prefiere la intemperie", al tiempo que ha reivindicado los avances sociales de la España democrática.

"Un país donde se puede querer sin miedo: a una persona, a unas ideas, a una bandera, a un autor antes prohibido o a una parte borrada durante 40 años de los libros de historia", ha remarcado, señalando que "en tiempos de youtubers, tuiteros y tiktokers que difunden bulos a diario", toca "defender la verdad y las ideas, reivindicar los pactos de Estado y recuperar el espíritu de los padres fundadores de la Constitución, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

En Lugo, la subdelegada del Gobierno, Olimpia López, en su primer Día de la Constitución ocupando este cargo, ha llamado a la "responsabilidad compartida" de las instituciones y la ciudadanía para "proteger los valores democráticos" que hicieron posible la "etapa más larga de libertad y de derechos" de España.

"No hay derecho democrático que sea inmutable ni suficiente si no lo blindamos con compromiso diario", ha advertido Olimpia López, al tiempo que ha subrayado que la Constitución "fue posible" porque quien pensaba diferente "puso el bien común por delante". López ha remarcado la "capacidad de adaptación" de la Constitución y ha recordado que "no es un monumento petrificado" sino un texto "vivo que debe actualizarse para responder a los cambios sociales".

En Ourense, el subdelegado Eladio Santos, ha pedido "fortalecer" los derechos y libertades de la Constitución, un contrato que "obliga a las instituciones y Administraciones públicas a garantizar el bienestar de la ciudadanía".

Santos ha destacado que la Carta Magna es "una pieza esencial" de la democracia, que se conquistó con "muchas dificultades" y que actualmente "no se puede dar por garantizada". Finalmente, ha advertido de que, en la actualidad, proliferan "discursos de odio, mensajes que fomentan división, que alimentan el enfrentamiento, que cuestionan principios básicos de la convivencia y que quieren reescribir la historia". Frente a ello, ha continuado, la Constitución se presenta como "un faro, un recordatorio" de que la fuerza reside en la unidad, la diversidad y el respeto.

Rueda reivindica la Constitución como garante del autogobierno de Galicia y la diversidad territorial

También desde Galicia, el presidente autonómico Alfonso Rueda ha reivindicado la Constitución Española de 1978 como un marco que reconoce la "diversidad territorial" y "garantiza el autogobierno de Galicia".

Así lo ha señalado este sábado a través de un mensaje en X que recoge Europa Press en el que declara que el acuerdo que "hizo posible la convivencia en libertad, estabilidad y progreso".

"Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos", ha recalado Rueda en el mensaje, que ha acompañado de una imagen en la que se muestran izadas la bandera de Galicia y de España.

El BNG reclama "superar" una Constitución "heredada del franquismo" y defiende un "autogobierno real" para Galicia

Por su parte, el BNG ha organizado un acto en el Panteón de Galegos Ilustres para celebrar la fundación del Partido Galeguista el 6 de diciembre de 1931 y homenajear a Castelao.

Allí, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado "un nuevo estatus político" para Galicia, superando el marco de una Constitución "heredada del franquismo" y ha defendido un autogobierno "real y libre de interferencias centralistas".

"Seguimos reclamando democracia plena y el reconocimiento de Galicia como una nación que tiene derecho a un autogobierno real, con capacidad de decisión para gestionar nuestros recursos", ha incidido Pontón, defendiendo la necesidad de "blindar" la capacidad plena de decisión de Galicia en "ámbitos clave" para el desarrollo económico, social y cultural, "sin interferencias centralistas".

Pontón ha denunciado que el actual marco constitucional "perpetuó y acentuó" la "dependencia y el centralismo" que denunciaba Castelao y el Partido Galeguista.

Por todo ello, ha subrayado que "no pueden" celebrar una Constitución que "niega, limita los derechos y aspiraciones nacionales", que "pone trabas" al desarrollo y bienestar y que "consolida una institución tan anacrónica y antidemocrática como la monarquía". Frente al PPdeG y el PSdeG, Pontón ha ensalzado que el BNG cada vez "concita más apoyos e ilusión" como la "única alternativa" que tiene la comunidad gallega para "conseguir la transformación social" que necesita.

La nacionalista también se ha pronunciado a raíz de las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sobre la posibilidad de que la Xunta retire funciones "que no sean de competencia autonómica" en la Unidad de Policía Adscrita como la protección a víctimas de violencia de género si no se avanza en la negociación del convenio.

"Pedimos al señor Rueda que saque a las gallegas del barro político de crispación y de confrontación del PP", ha destacado Pontón, al tiempo que ha instado al presidente autonómico a "dejar de usar a las mujeres" en su "confrontación partidista con el Gobierno central" y a garantizar que todas las gallegas víctimas de violencia machista "tengan la protección policial que necesitan".