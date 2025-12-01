El delegado del Gobierno en Galicia apela a ampliar los derechos de la Constitución

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha apelado a "ampliar" los derechos y libertades de la Constitución Española ante la situación geopolítica actual y frente a los "discursos que niegan la dictadura".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, durante el acto institucional de conmemoración del 47º aniversario de la Carta Magna que ha tenido lugar en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña.

"Debemos celebrarla día a día, pero en esta ocasión más intensamente que otros años", ha expuesto tras poner en valor los "50 años de libertad que empezaron con la muerte del dictador", Francisco Franco.

"Hay que aspirar a seguir manteniendo e ir ampliando esas libertades y derechos que la Constitución nos da a cada uno de los españoles", ha señalado para lamentar la "situación geopolítica" actual y los "discursos que cuestionan e incluso niegan la dictadura".

Para Blanco es "fundamental, conocer nuestra historia porque es la única manera de no repetirla", así como "saber qué libertades ampara la Constitución" para "mantener esos derechos". "No debemos conformarnos sino aspirar a tener muchos más", ha recalcado.

50 años de democracia

En el acto de conmemoración varios participantes compartieron sus experiencias y percepción de la sociedad española y gallega tras la llegada de la democracia hace 50 años.

Entre ellos, intervinieron la catedrática de Matemática Aplicada en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y miembro del Consello da Cultura Galega, Elena Vázquez; el periodista y escritor, responsable de RTVE en Galicia, Domingo González; y la maestra de Historia jubilada Guillermina Domínguez, referente del colectivo LGTBI en Galicia.

Al mismo, han asistido responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Judicatura, instituciones culturales y sindicales, así como de organismos públicos, diputaciones y ayuntamientos.