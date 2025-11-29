Exalcaldes de las 'mareas' abogan por volver a "construir desde el municipalismo"

Ambos exregidores han reflexionado sobre las particularidades y diferencias de sus gobiernos respecto a la actualidad en una mesa redonda junto a la concejala de Ferrol en Común, Nerea Carballeira, y la edila de Compostela Aberta durante el mandato de Noriega entre 2015 y 2019, Concha Fernández; que ha ejercido de moderadora.

El histórico dirigente nacionalista Xose Manuel Beiras, quien iba a participar también en el acto, se ha ausentado por problemas de salud, tal y como recoge Europa Press.

La jornada celebrada, según Noriega, ha tratado de sentar las bases para "elaborar un pensamiento conjunto sobre la necesidad de establecer espacios de colaboración". A su vez, ha recordado a los cerca de 50 asistentes la "obligatoriedad" de edificar un sujeto político "complejo, atractivo y esperanzador".

"La idea es ampliar estos espacios en primavera y crear un foro que, de alguna manera, se identifique como un sujeto político", ha agregado el exregidor. Refiriéndose a varios alcaldes como el de Rianxo o Sada, allí presentes, ha expuesto la "falta de una referencia única". Pues, pese a la similitud ideológica que comparten, gobiernan con siglas diferentes. Además, ha concretado que la "falta de unión y coordinación" repercuta en la configuración de las diputaciones provinciales.

Noriega, quien percibe que se les quiere "aislados", ha insistido en que les encuentren "unidos y policromáticos". Y, pese a no mojarse al ser preguntado por cómo deberían articularse o con quién deberían unirse a nivel autonómico, ha alertado de la necesidad de "espacios nacionales" que den apoyo al municipalismo y no lo "fagociten".

El BNG es "un partido de orden"

Noriega, a su vez, ha cargado contra los "grandes partidos" por vivir asentados en la "estrategia y táctica de los 90" y no percatarse de los que "tienen encima". Ferreiro, en la misma línea, ha criticado al BNG por ser "un partido de orden que no transmite ninguna idea de esperanza o de construir una realidad diferente".

El exregidor de A Coruña ha opinado que el único movimiento político "en condiciones de pasar a la ofensiva" es el municipalismo. Pues, para él, ahora mismo son "más resistencia que vanguardia". Es decir, que persisten en su empeño porque lo que "viene es peor", pero no transmiten al electorado "un espacio para la esperanza".

La vivienda y la "cesta de la compra" son, para Ferreiro, los principales pilares de la "agenda política" que aspiran a crear. Para ello ha solicitado que se articulen en "el plano vertical y horizontal", cooperando entre ellos y también con "fuerzas políticas de ámbito superior" que lo apoyen.

El nombre del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sido mencionado en varias ocasiones a modo de referencia de lo que quieren lograr. El propio Ferreiro ha ironizado con que "Marea Atlántica está presentándose" en la Gran Manzana. Y es que, a su entender, los neoyorkinos "tienen al Martiño (Noriega) musulmán".

Noriega, a modo de conclusión del coloquio, ha incitado a los allí presentes a que puedan responder que "estaban en la primera línea" cuando les pregunten por su lugar con la "llegada del fascismo".

Reflexiones sobre sus gobiernos y el contexto mediático

Ambos dirigentes han reflexionado sobre lo llevado a cabo durante sus gobiernos municipales y las diferencias actuales. Ferreiro ha incidido en la definición del contexto de la segunda década de siglo y el actual. La "reacción social de cambio" se ha transformado en "desesperación" a su entender.

El coruñés, a su vez, ha expuesto que "aquel panorama dominado por el poder adquisitivo y la crisis de la vivienda" se está repitiendo hoy en día. Su papel en dicha época fue el de "dar voz a quienes no la tenían" y hablar de "topes salariales a los políticos o resignación democrática".

Sin embargo, Ferreiro también ha revelado que en el ciclo pasado se dieron cuenta de que lo municipal es tan "fundamental" como "insuficiente". "Fue una guerra contra la esperanza", ha recordado.

Noriega, por otra banda, dice "no arrepentirse" del "alto precio" que pagó Anova por ser "generosa y no pensar en si misma" durante los gobiernos municipales. El exregidor de Santiago, para quien el debate de 2015 "sigue condicionando el actual", también ha reflexionado sobre el "acoso mediático recibido por los poderes fácticos".

Pese a que "el marco generado por los poderes fáticos no permitía que se viera realizado", Noriega ha sentenciado que esa opresión "pone en valor" aquellos mandatos. Una opinión que le ha servido para reivindicar "los espacios plurales" que, a sus ojos, constituyen iniciativas como la reunión celebrada.

Carballeira, desde su actual posición en la oposición en Ferrol, también ha exteriorizado que "no todos los medios" les tratan de la misma forma cuando envían notas de prensa. La ferrolana, que vivió el 2015 desde la perspectiva del votante, ha reiterado la importancia de "establecer alianzas desde lo local".

Cambiar la imagen de "perroflautas"

El acto también contó con otra mesa redonda anterior en la cual participaron el alcalde de Rianxo en Común, Julián Bustelo; el alcalde de Sada Maioría, Benito Portela; la teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas; y la concejala por Vilalba Alberta María Xosé Fernández.

Bustelo, precisamente, fue el encargado de abrir el debate con algo más de cuarenta minutos de retraso sobre el horario previsto. Los interventores hablaron sobre las particularidades vividas en sus respectivas zonas y, a su vez, sobre "el relato" que dicen "tener en su contra".

Rozas, quien ha admitido "no saber cómo afrontar" dicho relato, puso el foco en la importancia de "saber gestionar muy bien" para quitarse el cartel de "perroflautas que venían del activismo" que, a su entender, les pusieron en la segunda década del siglo.

La concejala también ha explicado que las circunstancias actuales no son las de hace dos lustros debido a que "ahora no hay el peligro de que Xulio (Ferreiro) y Martiño (Noriega) puedan pasar a gobernar el país".

Fernández, que ha recordado la forma en la que "la prensa utilizaba cualquier cosa para atacar" entre 2015 y 2019, ha negado tener "una solución" para la modificación de la imagen mencionada. Portela, por su parte, ha llamado a "mejorar la gestión" y a "admitir los problemas" como manera de evolucionar en la colaboración, pero tampoco ha dado respuesta a la cuestión del relato.