El BNG exigirá al Gobierno rechazar el alza de peajes de la AP-9 en Galicia

El BNG ha defendido que, antes de finalizar el año y "ante la pretensión de la concesionaria de subir los peajes de la AP-9", impulsará en el Congreso el debate y votación de una iniciativa para reclamar al Gobierno que impida el alza de las tarifas en la autopista.

También demandará que inicie los trámites para "la anulación de la prórroga ilegal, la asunción de su gestión directa y la supresión de los peajes".

Asimismo, el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, defenderá impulsar la transferencia de la AP-9 a Galicia.

"Siguen financiándose los lucros millonarios de los titulares de la concesión con cargo a fondos públicos de una infraestructura que hoy por hoy debería ser ya pública y libre de peajes", ha denunciado, en un comunicado en el que recuerda la prórroga concedida por el Gobierno del PP encabezado por José María Aznar y que la Comisión Europea declaró "ilegal".

"Esa misma prórroga, ilegal, es precisamente por la que las personas usuarias de la AP-9 tienen que seguir pagando peajes en una infraestructura sobradamente amortizada, solo para mayor lucro de las empresas privadas. Peajes que se ven incrementados anualmente para cubrir la subida del IPC, especialmente elevado en las últimas anualidades, y para resarcir a la concesionaria por obras de mejora no incluidas en la prórroga", ha censurado en declaraciones recogidas por Europa Press.