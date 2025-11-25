La Consellería de Medio Ambiente modifica su estructura para adaptarse al traspaso de competencias de litoral

Una persona fotografía la pleamar en el espigón de Foz, junto a la playa de A Rapadoira. Carlos Castro - Europa Press

La Consellería de Medio Ambiente ha modificado su estructura para adaptarse al traspaso de competencias en la costa, de forma que crea la Subdirección Xeral do Litoral. El Diario Oficial de Galicia publica hoy martes estos cambios entre los que se recoge la creación de esta subdirección que "ejercerá las funciones y competencias en ordenación, gestión y protección del litoral".

El departamento también crea dos servicios: el de Protección do Litoral, para ejercer las competencias en materia de protección, control y vigilancia; y el de Planificación e Coordinación, que impulsará los trabajos de aprobación de los instrumentos de planificación y desarrollo de actuaciones estratégicas en la costa.

Esta publicación en el DOG llega tras la aprobación en Consello de la Xunta el pasado 11 de noviembre de esta modificación, día en el que también se dio luz verde a la composición y el funcionamiento del Foro do Litoral de Galicia, el máximo órgano colegiado de consulta y participación para la ordenación de la costa.

El Gobierno gallego también inició la tramitación de la relación de puestos de trabajo para integrar y equiparar el personal estatal que fue transferido a Galicia a raíz del decreto de traspaso publicado en el mes de mayo y que se materializó el 1 de julio. Esto implica a 26 personas, según recoge Europa Press.

Foro do Litoral

La creación del Foro do Litoral se prevé en la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga). El objetivo de esta herramienta es la construcción de un espacio participativo y de consulta en que estén presentes, junto a la Administración autonómica, las universidades gallegas y organismos científicos, así como organizaciones representativas de los principales sectores productivos gallegos, entidades ambientales y aquellas cuyo objetivo sea la defensa y protección del patrimonio cultural del litoral.

En concreto y dado su carácter transversal, en el Foro do Litoral estarán representados con un vocal las consellerías y departamentos autonómicos competentes en materia de turismo, deporte, investigación y conocimiento, patrimonio cultural y mar, mientras que la presidencia y la vicepresidencia del nuevo organismo recaerán sobre la titular de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, respectivamente.

Este foro tiene como objetivos fundamentales actuar como órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica relativa a la situación del litoral de Galicia. Otras funciones serán las de emitir informes y recomendaciones; analizar y evaluar propuestas normativas y proyectos relacionados con la ordenación de la costa, y hacer un seguimiento y evaluación periódica de la implementación de los instrumentos específicos y políticas de ordenación del litoral.