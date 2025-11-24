Rueda, sobre la renuncia del Fiscal General del Estado: "Después de ser condenado le resta mucho mérito"
El presidente de la Xunta critica que el Gobierno "bordea las reglas democráticas" al cuestionar la sentencia condenatoria. El BNG lo califica de escandaloso
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró hoy tras el Consello la renuncia del Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, una decisión que, según afirmó, "se produce porque no le queda más remedio".
Rueda recordó que la dimisión llega tras una sentencia condenatoria que conlleva inhabilitación. "Otra cosa fue cuando solo estaba imputado o cuando se sentó en el banquillo. La renuncia después de ser condenado le resta mucho mérito", señaló.
Rueda criticó con firmeza las reacciones políticas que se difundieron tras conocerse el fallo judicial, asegurando que ha escuchado "valoraciones muy irresponsables".
Se mostró especialmente contundente con quienes hablan de "golpismo judicial"."Si la sentencia fuese absolutoria, incluso por una mayoría ajustada, ¿estarían diciendo lo mismo?", cuestionó el presidente gallego.
El titular de la Xunta advirtió de que aún no se conoce la resolución "en su integridad", pero lamentó que algunos opten por "entrar en descalificaciones" que, a su juicio, se desautorizarían a sí mismas.
"Cuando es todo un Gobierno el que lanza el mensaje de que no se puede confiar en la justicia porque, según su opinión personal, los jueces no dijeron lo que tenían que decir, estamos ante algo peligrosísimo", alertó.
Rueda subrayó que este tipo de discursos "bordean las reglas de la democracia y la separación de poderes", y pidió responsabilidad institucional en un momento "muy delicado para la confianza ciudadana".
El BNG califica lo sucedido de "escandaloso"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tildado de "muy escandaloso" lo ocurrido,
"Si son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas, qué no harán con cualquier ciudadano de a pie", ha advertido en declaraciones recogidas por Europa Press.
Situándose "en alerta" ante lo que sucede en el Estado español, Pontón ha reiterado, a preguntas de los periodistas sobre este tema, que lo interpreta como "un caso de lawfare" y añade que "lamentablemente no es el primero".
No obstante, critica al PSOE porque "cuando este tipo de prácticas se aplicaba a otros sectores sociales, a otros movimientos políticos, miraba para otro lado".
"Nos parece muy grave que haya togas que quieren hacer política porque no aceptan los resultados de las elecciones", ha señalado.
A su juicio, "pone en riesgo la democracia" y por eso la posición del Bloque será, ha dicho, "siempre muy clara" en defensa de la democracia y de "denuncia del lawfare".