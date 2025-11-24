La Xunta asegura hacer "todo lo posible" para evitar las huelgas de Atención Primaria y Educación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno gallego está haciendo "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo y evitar la huelga en el ámbito sanitario de la Atención Primaria.

"Estamos realizando negociaciones, retirando propuestas y planteando modificaciones con el objetivo de garantizar una atención primaria de la máxima calidad. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados", afirmó.

Rueda insistió en que la Xunta está presentando alternativas. Añadió que lo más importante es "la atención de los pacientes" y que, si finalmente se produce un fracaso en la negociación, "será una decisión de ambas partes".

"Yo no me quedaría tranquilo si pensase que no hemos hecho todo lo posible para abordar el problema y evitar la huelga. Si una parte decide mantenerla, lo lamentaré, pero están en su derecho", señaló.

El presidente también se refirió al malestar existente en otros sectores como la educación. "Está en nuestra mano, como Gobierno, hacer todo lo posible para que no ocurran, siempre dentro de nuestros principios de actuación y de nuestras posibilidades reales".

"El conflicto permanente como herramienta para conseguir objetivos"

Rueda añadió que en épocas anteriores hubo intentos de convocar paros que finalmente no se materializaron gracias a la "capacidad negociadora" existente en ese momento.

"Evitar una huelga nunca puede ser el objetivo final, sino el resultado de un proceso de negociación", dijo.

"Según me trasladaron, para algunos la existencia de un conflicto permanente es la mejor herramienta para conseguir objetivos. El conflicto como método de trabajo", concluyó.

El PSOE pide a la Xunta modernizar los centros educativos

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado a la Xunta una reforma integral en centros educativos.

"No apuesta por renovarlas y modernizarlas", ha sentenciado en declaraciones en un acto en Betanzos (A Coruña), recogidas por Europa Press.