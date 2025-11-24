La Xunta asegura hacer "todo lo posible" para evitar las huelgas de Atención Primaria y Educación
El presidente del Ejecutivo dijo que lamentaría que se produjeran, pero está en su derecho
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno gallego está haciendo "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo y evitar la huelga en el ámbito sanitario de la Atención Primaria.
"Estamos realizando negociaciones, retirando propuestas y planteando modificaciones con el objetivo de garantizar una atención primaria de la máxima calidad. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados", afirmó.
Rueda insistió en que la Xunta está presentando alternativas. Añadió que lo más importante es "la atención de los pacientes" y que, si finalmente se produce un fracaso en la negociación, "será una decisión de ambas partes".
"Yo no me quedaría tranquilo si pensase que no hemos hecho todo lo posible para abordar el problema y evitar la huelga. Si una parte decide mantenerla, lo lamentaré, pero están en su derecho", señaló.
El presidente también se refirió al malestar existente en otros sectores como la educación. "Está en nuestra mano, como Gobierno, hacer todo lo posible para que no ocurran, siempre dentro de nuestros principios de actuación y de nuestras posibilidades reales".
"El conflicto permanente como herramienta para conseguir objetivos"
Rueda añadió que en épocas anteriores hubo intentos de convocar paros que finalmente no se materializaron gracias a la "capacidad negociadora" existente en ese momento.
"Evitar una huelga nunca puede ser el objetivo final, sino el resultado de un proceso de negociación", dijo.
"Según me trasladaron, para algunos la existencia de un conflicto permanente es la mejor herramienta para conseguir objetivos. El conflicto como método de trabajo", concluyó.
El PSOE pide a la Xunta modernizar los centros educativos
El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado a la Xunta una reforma integral en centros educativos.
"No apuesta por renovarlas y modernizarlas", ha sentenciado en declaraciones en un acto en Betanzos (A Coruña), recogidas por Europa Press.
"Falta una apuesta por lo público por parte del PP y de Rueda", ha apostillado en alusión al titular del Ejecutivo gallego, al que ha instado a acometer una reforma integral en centros de este municipio pero también en otros de Galicia.
Besteiro ha argumentado que hay por parte del Gobierno gallego una "apuesta por la enseñanza privada" en lugar de hacerlo, ha dicho, de forma "clara" por la pública.
Por eso, ha confirmado la presentación de iniciativas en el Parlamento gallego para preguntar "por qué no se afrontan los procesos" y "no se recogen" en los presupuestos de la forma que los socialistas demandan. "Por qué no se afronta la reforma integral", ha aseverado también.