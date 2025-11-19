El aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia protagoniza un cupón de la ONCE

El 75 aniversario del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia será protagonista del cupón de la ONCE del lunes 24 de noviembre, una edición especial de la que se distribuirán cinco millones de boletos por toda España con el lema El valor de la industria.

La presentación tuvo lugar en A Coruña con la participación de Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, y Julio García Cordonié, decano del Colegio.

Desde su creación en 1950, el Colegio agrupa a los profesionales de la ingeniería industrial en Galicia con el objetivo de defender sus intereses, ordenar el ejercicio profesional y promover el desarrollo industrial sostenible.

Además, la entidad representa al colectivo ante administraciones y organismos públicos, y pone en valor el papel del ingeniero industrial, responsable de todo el ciclo de vida de una actividad industrial, desde el diseño y tramitación de licencias hasta la ejecución y control final.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número más serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras y otras categorías para aproximaciones, centenas, reintegros y combinaciones parciales.

Los boletos pueden adquirirse a través de los más de 20.700 vendedores de la organización, en puntos de venta autorizados y en su portal oficial.