La Xunta moviliza 103 millones para proteger a los ayuntamientos del "tasazo de la basura"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy que el Ejecutivo autonómico ha movilizado 103 millones de euros desde 2022 para apoyar a los ayuntamientos gallegos en la gestión de residuos y paliar el impacto de la nueva tasa estatal de basura, conocida popularmente como "tasazo".

Según Rueda, Galicia es la única comunidad autónoma que ofrece este tipo de ayudas directas a los municipios.

En un informe presentado al Consello, se detallan las principales actuaciones, que incluyen transferencias económicas, infraestructuras y asesoramiento técnico, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los servicios municipales y ayudar a cumplir las obligaciones y objetivos europeos en materia de residuos, centrados en la prevención y el reciclaje.

La Xunta ha destinado 21,1 millones de euros en 2025 para cubrir el 60 % del aumento del canon de Sogama derivado de los nuevos impuestos estatales, así como 11,5 millones en ayudas a 170 ayuntamientos para ejecutar proyectos de mejora en la recogida y gestión de residuos.

Además, ha impulsado la Red gallega de infraestructuras para biorresiduos, con una inversión de 45 millones, ya operativa, y la primera planta pública de clasificación de residuos textiles, en construcción desde 2024 con un presupuesto de 22,5 millones.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, subrayó que las medidas de la Xunta contrastan con la política fiscal y penalizadora del Gobierno central, que ha fijado plazos más estrictos que los de la UE para implantar la recogida separada de biorresiduos y ha creado nuevos gravámenes sobre vertidos, incineración y producción de energía.

La Xunta solicitó sin éxito una prórroga para los ayuntamientos afectados, alegando dificultades económicas y logísticas.

Además de las ayudas económicas, la Xunta ha desarrollado proyectos para optimizar la gestión de la basura, como el plan de digitalización de Sogama, el Portal del cliente para agilizar la comunicación con los ayuntamientos, la Oficina Técnica de Economía Circular y la negociación de nuevos convenios con sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scraps), que han aumentado las compensaciones a los municipios hasta entre 30 y 99 euros por tonelada.