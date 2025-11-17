El delegado del Gobierno en Galicia, sobre el rescate de la AP-9: "Habrá que verlo"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en declaraciones a medios en la sede de la DGT este lunes. Delegación del Gobierno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha incidido en el "paso de gigantes" dado con las bonificaciones en la AP-9, al ser preguntado para cuándo será el rescate de la misma.

Lo ha hecho, tal y como recoge Europa Press, al ser cuestionado a este respecto por los periodistas en un acto en recuerdo de las víctimas de accidentes en carretera, celebrado en el Centro de Control de Tráfico del Noroeste, en A Coruña.

"Habrá que verlo a vista de las circunstancias", ha aseverado sobre el rescate tras haber incidido en las deducciones existentes según el uso.

"Una decisión política de este Gobierno que nunca se ha hecho y en esta línea estamos", ha apostillado para descartar también las bonificaciones para los usuarios recurrentes con el abono del 25% en el caso de los que hacen más de 25 viajes.