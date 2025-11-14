Rueda defiende "el equilibrio" de la moratoria del eucalipto, que sustenta a "muchísimas familias"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la moratoria del eucalipto al entender que está encaminada a "mantener el equilibrio" entre las especies, al tiempo que ha esgrimido que el eucalipto es "sustento económico para muchísimas familias".

Así, lo ha manifestado tras ser preguntado por los últimos datos del inventario forestal continuo de Galicia, que detecta la presencia de 438.156 hectáreas de eucalipto en 2024, lo que supone un aumento del 6% respecto a las contabilizadas para el año 2022 (25.070 hectáreas más), y un 4,56% más que en 2023 (19.105 hectáreas más).

Rueda ha destacado la "transparencia" con la que funciona la Xunta y ha subrayado que "la prueba es ese inventario" que se hizo público en la pasada jornada y ha recalcado, en la línea de lo ya manifestado en la pasada jornada por los expertos, que se contabilizan eucaliptos que "ya estaban plantados antes de la moratoria" y que ahora "tienen un tamaño que los hace entrar en el inventario".

"Esa puede ser, probablemente, la causa principal de ese aumento", ha reflexionado, antes de destacar que el inventario muestra otros datos que "hay que poner en valor", como que "se mantiene la superficie de coníferas y de frondosas", por lo que hay "un equilibrio".

Un "equilibrio" que, ha continuado, aspira a seguir garantizando la nueva moratoria impulsada por la Xunta, que se amplía hasta 2030, pero incluye supuestos de flexibilización. "Ahora toca desarrollar las determinaciones de la nueva moratoria, recoger muchas de las alegaciones presentadas, ir todos de la mano", ha apelado.

Una unanimidad difícil de conseguir

Y ha insistido en que el eucalipto sigue siendo "sustento económico de muchas familias y de muchas industrias". Por ello, ha asegurado también que, desde la Xunta, se era "perfectamente consciente" de que "la unanimidad total respecto a esas medidas es muy difícil de conseguir".

En todo caso, ha insistido en que había "un apoyo mayoritario" tanto de los sectores que viven de los eucaliptos como de los que viven de las coníferas.