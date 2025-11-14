Galicia sigue sin casos de gripe aviar en aves domésticas: "mejor prevenir" que "lamentar daños"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que en Galicia no constan por el momento casos confirmados de gripe aviar en aves domésticas, pero tras el confinamiento decretado por el Gobierno, ha defendido que, en todo caso, es "mejor" prevenir que tener que "lamentar daños que podrían ser muy grandes".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios que recoge Europa Press, tras participar en la reunión de la XIII Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas, donde estuvo acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Sobre la situación de las aves domésticas, Rueda ha constatado que hay "preocupación" dado que se da una situación sanitaria "complicada" que "obliga a medidas tan drásticas como el confinamiento de todas las aves de corral en Galicia que tienen utilidad doméstica" y también en grandes explotaciones. Pero ha incidido en que se trata de una "medida de prudencia".

"Ahora el Gobierno central acaba de decretar para toda España lo que ya se venía haciendo en Galicia y que hay que seguir haciendo. Creo que es mejor prevenir que lamentar daños que podrían ser muy grandes", ha sentenciado el presidente gallego.

En su intervención, ha remarcado que, a día de hoy, no se han detectado casos, pero ha insistido en que es una medida preventiva "necesaria", aunque resulte "complicada".

Así, ha argumentado que es necesario adoptar pasos que "van en beneficio de todos" y ha apelado a la "prudencia y a la vigilancia".

"Mientras que se mantenga el peligro, hay que mantener la preocupación, pero dentro de la satisfacción de que en este momento no tenemos contagios", ha zanjado.