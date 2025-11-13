Galicia tiene que confinar a todas sus gallinas: el Gobierno amplía el confinamiento por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España a partir de este jueves. La medida busca reforzar la prevención frente a la gripe aviar ante el incremento del riesgo de expansión del virus. Hasta el momento en Galicia el confinamiento estaba decretado en 40 municipios, pero desde hoy será en todos.

Según la orden ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entra en vigor de inmediato, la restricción afecta a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, así como las que producen carne o huevos para su venta directa. Hasta ahora, la prohibición solo se aplicaba en las zonas catalogadas como de especial riesgo o especial vigilancia, que suman un total de 1.201 municipios.

El departamento que dirige Luis Planas explica que la decisión se adopta tras la elevación del riesgo de entrada de la enfermedad en España en la última semana. Para valorar ese riesgo, se analizan factores como el número de focos detectados en Europa, su localización y los movimientos de aves migratorias desde zonas afectadas del continente.

“En España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas húmedas, algo habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas favorece la supervivencia del virus. Las medidas de confinamiento pretenden evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden portar el virus”, señala el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde el pasado mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas europeas. En España, se han registrado 14 focos en explotaciones —la mitad en Castilla y León—, además de 53 en aves silvestres y 5 en aves en cautividad.

Prohibiciones

La orden incluye también la prohibición de criar patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, así como el uso de agua procedente de depósitos accesibles para aves silvestres, salvo que haya sido tratada para garantizar la eliminación del virus. Los depósitos de agua exteriores que se utilicen por motivos de bienestar animal deberán estar protegidos para evitar el acceso de aves acuáticas.

Asimismo, el Ministerio prohíbe la presencia de aves de corral o de otras especies cautivas en ferias ganaderas, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales, así como cualquier otro tipo de concentración.

En los casos en los que no sea posible el confinamiento total, las comunidades autónomas podrán autorizar que las aves permanezcan al aire libre siempre que estén protegidas mediante telas pajareras u otros sistemas que impidan el acceso de aves silvestres. En esos casos, deberán alimentarse y beber dentro de las instalaciones o en un refugio cerrado que evite el contacto con aves del exterior.

La Xunta espera que sirva para evitar la gripe aviar en "un momento de fuertes migraciones"

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, espera que la medida del Ministerio de Agricultura de confinar a todas las gallinas del país sirva para evitar que la gripe aviar afecte a las aves domésticas gallegas, en un momento de fuertes migraciones de aves silvestres.

En declaraciones en San Cibrao das Viñas (Ourense) recogida por Europa Press, Gómez ha explicado que a partir de este jueves todas las gallinas deberán permanecer confinadas en los 313 municipios gallegos.

La conselleira recuerda que en Galicia no hay ningún caso de gripe aviar en aves domésticas ni en granjas, solo se han detectado focos en aves silvestres como gaviotas.

“Estas medidas buscan evitar que las aves silvestres puedan contagiar a la cabaña avícola gallega, especialmente en plena migración”, subraya.

Gómez añade que el objetivo principal es que las gallinas no compartan bebederos, comida ni instalaciones con pájaros silvestres, razón por la que se ha decretado el confinamiento obligatorio.

Respecto a la dermatosis nodular contagiosa, la conselleira recuerda que hasta final de mes quedan suspendidas todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de ganado en Galicia para proteger a los animales.

Gómez insiste en pedir al Ministerio de Agricultura coordinación frente a esta enfermedad, que por ahora afecta únicamente a Cataluña, y solicita “unas líneas generales” similares a las adoptadas para la gripe aviar.