Rueda agradece la "comprensión" del sector forestal con la moratoria del eucalipto

En esta coyuntura, ha agradecido la colaboración con la Xunta que, ha enfatizado, promociona una fundación para "seguir profundizando en todo lo que es investigación y desarrollo relacionado con la industria forestal".

Rueda agradece la "comprensión" con la moratoria del eucalipto

Rueda también ha ratificado su compromiso de llegar hasta un 20% de construcción de obra pública en madera y ha proclamado su deseo de que Finsa sea uno de sus "aliados principales".

A renglón seguido, en relación a la moratoria del eucalipto —que la Xunta amplía hasta 2030, aunque la flexibiliza con dos supuestos de nueva plantación—, Rueda ha aprovechado para agradecer la "comprensión" del sector.

"Siempre dijimos que todo el sector relacionado con la madera tenía que ceder un poco para salir todos beneficiados y yo agradezco la implicación y comprensión desde el principio para que, desde los pequeños propietarios que tienen ese recurso hasta los grandes clientes que tiene esta empresa se vean beneficiados de una industria muy potente y muy enraizada aquí", ha proclamado.

"Es cierto que ya trabaja en muchísimos países y exporta a muchísimos más, pero su base está en Galicia. Es una empresa netamente gallega y una muestra más de esa 'Galicia Calidade' que tiene tantas vertientes en la que mostrarse. Y este es uno de ellos y es fundamental y me alegro mucho de haberlo conocido", ha zanjado.

Tratamientos fitosanitarios

La Xunta tiene la voluntad de apoyar la consolidación de Galicia como "líder" a nivel estatal en la industria forestal-madera. En los presupuestos de 2026, prevé duplicar la partida para tratamientos fitosanitarios —casi 8 millones de euros— para luchar contra las plagas y enfermedades en las especies, haciendo hincapié en el pino.

Además, el Gobierno gallego incide en que destina más de 15 millones a labores silvícolas para coníferas, a la plantación de frondosas o a la recuperación de sotos. También ha remarcado que cuenta con diferentes líneas de ayudas específicas para la industria de transformación, con el fin de contribuir a comprar equipos, avanzar en la sostenibilidad y modernizar o diseñar nuevos productos.

Y además, ultima el Plan director de la industria forestal con la finalidad de que esté aprobado a finales de año y, tal y como indicó Rueda, va a constituir una fundación para impulsar a I+D+i en este campo con la que busca colaborar mano a mano con el tejido empresarial para buscar soluciones a los retos y desafíos que tiene por delante el sector.