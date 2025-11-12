¿Cuánta basura genera al día un gallego?

Cada gallego generó una media de 416,3 kilos de basura en 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone un ligero descenso en comparación con los 416,9 kilos de 2022. También se sitúa por debajo de la media española, en casi 50 kilos menos, ya que los españoles generan de media 464,3 kilos.

Por comunidades, el dato de Galicia es el sexto menor. La cifra de Madrid es la más baja, con 378,6 kilos, mientras que la más alta se registra en Baleares con 661,4 kilos por habitante.

En total, los gallegos generaron 1,23 millones de toneladas de residuos en 2023, repartidos entre 925.800 toneladas de residuos mezclados; 47.000 toneladas de vidrio; 42.400 toneladas de papel y cartón; así como 33.400 toneladas de envases mixtos.

La Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos del INE sitúa a Andalucía (4,6 millones de toneladas), Cataluña (3,3 millones) y Comunidad Valenciana (2,7 millones) como las comunidades que recogieron más residuos urbanos en 2023.