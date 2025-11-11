La Xunta de Galicia presenta más de 400 acciones por el 25N con especial foco en la juventud

La Xunta de Galicia impulsará más de 400 actuaciones de prevención y sensibilización contra la violencia de género en el marco de la programación especial por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa, iniciada en octubre y vigente hasta diciembre, abarca acciones de educación en valores, formación y concienciación con el objetivo de evitar y corregir comportamientos machistas y actitudes violentas.

Destacan las propuestas centradas en la gente joven y en el ámbito familiar, especialmente las desarrolladas en los centros Quérote+, donde profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y juvenil imparten talleres sobre sexualidad, bienestar emocional, buen trato e igualdad.

El alumnado de centros educativos de toda Galicia participará en charlas con víctimas de violencia de género dentro del programa El machismo es violencia, además de actividades y unidades didácticas de la iniciativa Por 365 días de respeto e igualdad. También se convoca una nueva edición del concurso de carteles y vídeos.

En colaboración con la Red de entidades locales contra la violencia de género, se desarrollarán representaciones teatrales, exposiciones fotográficas, proyecciones de documentales y otras actividades de sensibilización en ayuntamientos de toda Galicia.

La Xunta destaca además las ayudas a AMPAs, entidades sociales y administraciones locales para ofrecer servicios de atención, acompañamiento y asesoramiento jurídico especializado.

Los Centros de Crisis 24 horas realizarán acciones formativas dirigidas a profesionales que trabajan en la respuesta a las violencias sexuales. La programación se completa con la presentación del protocolo para la atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, así como con las guías de apoyo jurídico y de lenguaje no sexista.