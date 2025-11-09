Transportes presenta un nuevo mapa concesional de autobús con rutas desde Galicia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha elevado este sábado a 34 los corredores nacionales del nuevo mapa estatal concesional de autobús, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, a los 22 corredores contemplados inicialmente en el nuevo mapa, se han sumado ahora, tras el rechazo de las Comunidades Autónomas, una docena más para poder prestar servicio en todas las paradas actuales.

"Así, el ministerio sigue manteniendo todas las paradas de las líneas de autobuses que se han venido realizando durante las últimas décadas, incluyendo aquellas que son competencia de las comunidades autónomas y que estas han rechazado asumir", ha defendido el Ministerio.

El previo mapa concesional diseñado por el Ministerio y con 22 corredores nacionales optimizaba las rutas de larga distancia para que hicieran menos paradas y fueran más rápidas y baratas, a cambio de que las comunidades asumiesen rutas más cortas que trasladasen a la gente desde poblaciones más pequeñas a las más grandes, donde sí pararía el autobús de largo recorrido, a través de un pago de unos 40 millones de euros del Estado a las comunidades.

Sin embargo, las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Asturias, rechazaron la oferta del Gobierno.

El Ministerio ya ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los 34 corredores que conformarán el nuevo mapa concesional de servicios de autobuses en España.

"Se trata de un paso definitivo hacia la configuración final de la red estatal de transporte por carretera", han enmarcado desde Transportes tras años de negociaciones con las CCAA y tras haber "recibido y analizado" su respuesta sobre su voluntad, mayoritariamente negativa a excepción de las citadas regiones, de asumir ellas mismas la realización de las rutas de carácter intraautonómico y que, de acuerdo al ministerio, son de su competencia.

Mapa definitivo

El mapa concesional definitivo ha quedado articulado por tanto de la siguiente manera: Bilbao - Castro-Urdiales; Madrid-Valencia; Madrid-Barcelona; Madrid-Toledo-Badajoz; Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona; Madrid-Toledo-Ciudad Real; Madrid-Toledo; Santander-Zaragoza-Murcia; Madrid-Sevilla-Huelva; Madrid-Granada-Almería; Barcelona-Lleida-Huesca; Teruel-Castellón-Barcelona y Madrid-Ciudad Real-Jaén.

También figuran Logroño-Soria-Madrid; Valencia-Alicante-Murcia; Sevilla-Málaga-Barcelona; Asturias-León-Madrid; Murcia- Granada-Sevilla; Madrid-Albacete-Alicante; A Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra; Burgos-Soria-Zaragoza; Madrid-Burgos-San Sebastián; Badajoz-Sevilla-Córdoba; Madrid-Guadalajara; Madrid-Ávila-Cáceres; Murcia-Almería; Madrid-Ciudad Real.

Por último, aparecen Madrid-Málaga-Cádiz; Madrid-Segovia; Huelva-Barcelona; Madrid-Salamanca-Pontevedra y Madrid-Pamplona. Los términos de la prestación de servicios de todos estos corredores se desarrollarán en sus respectivos contratos, en tanto que este nuevo mapa concesional simplifica la red, pasando de 75 contratos a 34.

Por otra parte, tres de las licitaciones (Castro Urdiales - Bilbao, Madrid - Valencia y Madrid - Zaragoza - Barcelona) ya fueron anunciadas en el DOUE en 2022 al estar incluidas en el diseño inicial del mapa que hizo Transportes, por lo que no se incluyen en la publicación de ayer.