El presidente de la Xunta considera la dimisión de Carlos Mazón una decisión "correcta y adecuada"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, valoró esta mañana la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, anunciada horas antes. Una decisión que considera "personal, pero adecuada".

Los periodistas aprovecharon la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta para preguntarle si el líder valenciano había tardado demasiado en dar el paso y si su renuncia podía dañar la imagen del Partido Popular.

"La decisión de renunciar y dimitir era personal. Mazón la tomó y la anunció esta mañana. Escuchando sus razones, y habiendo estado presente el otro día en el funeral, viendo todo eso, creo que hizo lo correcto y lo acertado", declaró Rueda.

El presidente gallego defendió además que "todos los que echan la culpa deberían asumir su parte de responsabilidad", en referencia a las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno central.

Preguntado por la situación política valenciana, Rueda recordó que el Partido Popular sigue teniendo mayoría parlamentaria en Les Corts y confió en que "el proceso de reconstrucción se complete cuanto antes" para poder designar un nuevo presidente de la Generalitat.

"Desde fuera, lo que pedimos es que se facilite el trámite para que haya estabilidad. Ojalá consigan formar esa mayoría, que ahora mismo es lo prioritario", subrayó.

Rueda evitó entrar en comparaciones con la situación vivida en Extremadura —donde la falta de acuerdo entre PP y Vox llevó a la repetición electoral—, aunque admitió que "cada comunidad tiene su propio contexto" y que la decisión adoptada por Mazón "es respetable".

El líder gallego también valoró la gestión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien calificó de "coherente" en todo el proceso. "Feijóo ha estado dando consejos y tomando decisiones acertadas. Si el Gobierno necesita ayuda, que me la pidan", señaló.

Finalmente, Rueda explicó que no había tenido "mucho tiempo para conocer los detalles" de la renuncia de Mazón debido a la celebración del Consello da Xunta, pero insistió en que "es una decisión personal dimitir y también mantener el acta de diputado", interpretando este gesto como una muestra de responsabilidad.

"Caradura" y "sinvergüenza"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra la dimisión "en diferido" como presidente de la Comunidad Valenciana del "caradura" y "verdadero "sinvergüenza" Carlos Mazón, "avalado y aplaudido por Feijóo y Rueda" durante "todos estos meses".

En rueda de prensa, según la información recogida por Europa Press, Besteiro ha tachado de "sinvergüenza político" a Carlos Mazón, quien no dio "ningún tipo de explicación" en su comparecencia de este lunes sobre lo sucedido hace un año en la dana.

Asimismo, el líder socialista ha apuntado que "va a dar que hablar en los próximos días" que Mazón ha explicado que en su día no solicitó la declaración de emergencia nacional porque fue "aconsejado" por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para no hacerlo.

Tacha de "absurda" esta dimisión "en diferido", pues "lo lógico" es que "dimita y convoque elecciones". Una actuación que identifica con el "fiel reflejo del personaje político".