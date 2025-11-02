El Gobierno defiende el actual reparto de bases antincendios y elude aclarar si prevé instalar una en Galicia

El Gobierno central defiende el actual reparto de bases de la Brigada de Refuerzo contra los Incendios Forestales (BRIF), si bien elude aclarar si prevé la instalación en el futuro de una en Galicia.

En respuesta por escrito a una pregunta de senadores del PP, el Gobierno subraya "que los medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas no están adscritos a ningún dispositivo autonómico concreto y pueden actuar en cualquier lugar del territorio nacional, independientemente de su base de posicionamiento".

Así, defiende que los medios del Ministerio para la Transición Ecológica "han dado cumplida respuesta a las solicitudes de intervención realizadas por Galicia en los últimos años, movilizándose allí donde han sido requeridos".

No obstante, señala que el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) es el órgano técnico en el que se analiza con datos objetivos la distribución de los medios aéreos del conjunto de las administraciones "con el fin de alcanzar la mayor eficacia y efectividad, teniendo en cuenta las ubicaciones de los medios aéreos de apoyo a la extinción para optimizar y, si es el caso, actualizar su distribución".

Este es un comité dependiente de la Comisión Estatal de Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad (CEPNB) y con representación de todas las comunidades, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior (a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias).

Tras la ola de incendios del pasado verano en Galicia, los populares hacen esta petición al entender una "discriminación" para Galicia la distribución de bases por el territorio.

Una petición unánime del Parlamento de Galicia

La pasada semana, el Parlamento gallego aprobó, por unanimidad a propuesta del PP, una iniciativa en la que reclama al Gobierno central la creación de una nueva BRIF con base en Galicia.

Las brigadas de refuerzo en incendios forestales son unidades helitransportadas compuestas por personal altamente especializado en la extinción. Estas unidades fueron creadas en 1992 tras los grandes incendios ocurridos en España en aquellos años.