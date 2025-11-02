Un monte de Galicia.

Un monte de Galicia.

Galicia

Galicia abre el plazo para alquilar parcelas a través del Banco de Tierras

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de noviembre de forma telemática en la sede electrónica de la Xunta o en la web del Banco de Tierras

Te puede interesarLa Xunta aumenta ligeramente la inversión para prevención de incendios en Galicia

Publicada

La Consellería do Medio Rural abrirá este lunes el plazo para alquilar parcelas a través del Banco de Tierras de Galicia, una convocatoria que permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre.

Imagen de una de las visitas.

Cualquier persona interesada en desarrollar o ampliar una explotación agraria o forestal, o en llevar a cabo proyectos ambientales, paisajísticos o de conservación de la naturaleza, podrá acceder a una lista actualizada de terrenos disponibles y solicitar su arrendamiento por un periodo determinado.

El Banco de Tierras de Galicia es una herramienta creada por la Consellería con el objetivo de evitar el abandono de terrenos agrícolas y ponerlos a disposición de quienes los necesiten para usos agrícolas, ganaderos, forestales o de interés social.

Su función principal es facilitar la conexión entre propietarios y demandantes de tierras, garantizando seguridad, confianza y transparencia en todo el proceso.

Las parcelas disponibles pueden consultarse en el Sistema de Información de Tierras de Galicia (Sitga), accesible a través de la web de la Xunta, donde se publica de forma continua la oferta actualizada de terrenos.