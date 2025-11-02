Galicia abre el plazo para alquilar parcelas a través del Banco de Tierras

La Consellería do Medio Rural abrirá este lunes el plazo para alquilar parcelas a través del Banco de Tierras de Galicia, una convocatoria que permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre.

Cualquier persona interesada en desarrollar o ampliar una explotación agraria o forestal, o en llevar a cabo proyectos ambientales, paisajísticos o de conservación de la naturaleza, podrá acceder a una lista actualizada de terrenos disponibles y solicitar su arrendamiento por un periodo determinado.

El Banco de Tierras de Galicia es una herramienta creada por la Consellería con el objetivo de evitar el abandono de terrenos agrícolas y ponerlos a disposición de quienes los necesiten para usos agrícolas, ganaderos, forestales o de interés social.

Su función principal es facilitar la conexión entre propietarios y demandantes de tierras, garantizando seguridad, confianza y transparencia en todo el proceso.

Las parcelas disponibles pueden consultarse en el Sistema de Información de Tierras de Galicia (Sitga), accesible a través de la web de la Xunta, donde se publica de forma continua la oferta actualizada de terrenos.