Rueda ve "inexplicable" que el TSXG anule un nuevo parque eólico: "Busca otro argumento"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de "inexplicable" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula un parque eólico en Mazaricos, A Coruña, por motivos ambientales, la primera tras la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que dio la razón al Gobierno gallego en la tramitación de proyectos renovables, según recoge Europa Press.

Después de que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzase que recurrirán el fallo, a preguntas de los periodistas, en un acto en la ciudad herculina, el titular del Ejecutivo autonómico ha insistido en las sentencias del Supremo y los argumentos del Tribunal Europeo frente a la tesis defendida por el gallego.

"Inexplicablemente busca otro argumento para seguir contradiciendo lo que dijo el Supremo y lo que dijo el Tribunal europeo a requerimiento del TSXG". "Es difícil de entender, lo vamos a recurrir", ha ratificado.

Por otra parte, ha sostenido que es el "único de los tribunales superiores que está siguiendo ese criterio, está suponiendo que todas las oportunidades de energía renovable se estén perdiendo y que suponga un parón", ha remarcado.

Además, Rueda ha manifestado que no puede entender "que siga ignorando y buscando nuevos argumentos para decir lo de siempre" frente a los criterios del Tribunal Supremo y el Europeo.

"Las consecuencias de esta situación son perjudiciales, las ventajas las están aprovechando en otros lugares", ha lamentado el presidente de la Xunta.