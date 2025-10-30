El PPdeG evita pronunciarse sobre si Mazón debe dimitir: "Ayer fue un día para recordar a las víctimas"
La número dos, Paula Prado, se remite a las manifestaciones de Alfonso Rueda
La secretaria general del PP en Galicia, Paula Prado, ha evitado pronunciarse sobre si el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, debe dimitir después de nuevas manifestaciones para exigir su dimisión por la gestión de la Dana del 29 de octubre del pasado año.
A preguntas de los medios este jueves en rueda de prensa sobre si el presidente valenciano debería dar un paso al lado, la número 2 de los populares gallegos ha señalado que el día de ayer, con el homenaje de Estado a las víctimas, fue un día "para el recuerdo de las víctimas de la dana", según recoge Europa Press.
También ha trasladado a las familias de los afectados la "solidaridad del pueblo gallego y del PP de Galicia" y ha subrayado que "todas las administraciones tienen que trabajar intensamente" para conseguir "la reconstrucción lo más rápido posible".
Repreguntada sobre las voces de las víctimas que piden la dimisión de Mazón, Paula Prado se ha remitido a las palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el lunes insistía en que se trata de "una decisión personal".
Alfonso Rueda cree que "cualquier responsable público tiene que dar explicaciones"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado, al ser preguntado sobre los abucheos con peticiones de dimisión al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y si este debería dimitir y comparecer de forma voluntaria ante la jueza que lleva el caso por las consecuencias de la dana, que "cualquier responsable público tiene que dar explicaciones".
En un acto en A Coruña, y tras su asistencia al funeral de Estado por las 237 víctimas mortales, en el aniversario de la tragedia, ha asegurado que fue un momento de "mucha emoción" y para "acompañar" a los familiares, atribuyendo a una "parte de los que estaban allí" los reproches al presidente valenciano, tal y como recoge Europa Press.
"Mazón consideró que debía estar allí y algunas víctimas decidieron expresarse, hay que quedarse con que era necesario ese acto, me alegro de haber estado pese a los momentos de tensión", ha aseverado al ser cuestionado por los que criticaron la presencia del dirigente popular y compañero de partido.
Cuestionado si cree que Mazón debe dimitir, ha indicado que este ha hablado "desde el principio de que su empeño es la reconstrucción y espero que por el bien de los valencianos eso vaya a buen puerto y se consiga una reconstrucción muy necesaria, Mazón ahora está haciendo su trabajo".
Mientras no se ha pronunciado si debe comparecer ante la jueza y si él lo haría en caso de encontrarse en ese caso. "No me puedo poner en una situación en la que no estoy", ha recalcado para, haciendo suyas las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, incidir en que "siempre hay que dar las explicaciones oportunas".
"Cualquier responsable público tiene que hacerlo, pero no puedo ponerme en una situación en que no conozco las circunstancias", ha insistido.